الأربعاء 23 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أزمة في كوريا الجنوبية بسبب رفض بناء مسجد

بناء مسجد بكوريا
بناء مسجد بكوريا الجنوبية، فيتو

تعليقا على الأزمة التي نشبت بسبب رفض بناء مسجد في كوريا الجنوبية، أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في رسالة رسمية إلى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، عن قلقه بشأن عرقلة بناء مسجد في المنطقة الشمالية "بوك جو" في مدينة دايجو.

رسالة رسمية إلى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية

ومؤخرا، أرسل مجلس حقوق الإنسان رسالة رسمية إلى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية فيما يتعلق بالنزاع حول بناء مسجد في المنطقة الشمالية "بوك جو" في مدينة "دايجو" في 2 أغسطس، حيث أشار في الرسالة إلى أن "اللافتات التي رفعها السكان المعارضون لبناء المسجد، وفقا لما ذكره مكتب منطقة بوك جو، اليوم الأربعاء، اشتلمت على عبارات مسيئة".

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وفي السياق، أعرب مجلس حقوق الإنسان الأممي عن قلقه إزاء أقوال وسلوك سكان الحي الذين يعارضون بناء المسجد، بناءً على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR).

نشر رسالة مجلس حقوق الإنسان ورد الحكومة الكورية

وقد طلب مجلس حقوق الإنسان الأممي رد مكتب منطقة "بوك جو" في غضون 60 يوما، قائلا إنه "بعد مرور هذه الفترة، سيتم نشر الرسالة الرسمية التي أرسلها مجلس حقوق الإنسان الأممي ورد الحكومة الكورية على الموقع الإلكتروني". 

وأكد: "نحث على اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع حدوث المشاكل المحتملة".

احترام الحرية الدينية للمسلمين

وشدد مجلس حقوق الإنسان على ضرورة بيان التدابير المتخذة لمنع العرقلة غير المعقولة لبناء المسجد، واحترام الحرية الدينية للمسلمين في المنطقة وغيرها.

وفي إجابته على ذلك، قال رئيس مكتب منطقة بوك جو، بيه كوانج سيك، إنه يخطط لإرسال وثيقة تشير إلى جهود المكتب المبذولة للتوسط بين صاحب المسجد وسكان الحي إلى وزارة الخارجية.

حل المشكلة بناء على القانون

وقال صاحب المسجد: "الرسالة الرسمية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هي الأمل بالنسبة لنا.. يبدو أن مكتب المنطقة لا يهتم بحل هذه المشكلة بناء على القانون.. وكان الوضع صعبا جدا من الناحية المالية والنفسية".

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