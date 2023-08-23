سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يزور المتحف القومي للحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، السفير كيم يونج هيون، سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، وأو سونج المستشار الثقافي لسفارة كوريا الجنوبية، والوفد المرافق لهما، حيث كان في استقبالهم، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف.

وفي بداية الزيارة، رحب الدكتور أحمد غنيم بالضيوف مقدمًا التهنئة للسفير على تقلده مهام منصبه الجديد كسفيرا لبلاده بالقاهرة، كما قام بتعريف السفير والوفد المرافق له بالمتحف ودوره الثقافي والمعرفي ومكانته كوجهة سياحية أثرية وعلمية وترفيهية، كما أهدى الدكتور أحمد غنيم السفير هدية تذكارية.

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زيارات المتحف القومي للحضارة

واصطحبهم محمد عبد الشافي مدير مركز الترميم والصيانة بالمتحف في جولة داخل مركز الترميم، وقدم لهم شرحًا تفصيليًا عن مركز الترميم والمعامل الموجودة به والدور الهام التي تقوم به في حفظ وصيانة الآثار.

واستكمل الضيوف الزيارة بمرافقة محمد مختار كبير الأثريين بالمتحف، والذي اصطحبهم في جولة داخل المتحف، تضمنت مبنى الاستقبال والمنطقة المطلة على بحيرة عين الحياة، وقاعتي العرض المركزي والمومياوات الملكية.

كنوز المتحف القومي للحضارة

وفي نهاية الزيارة، أعرب السفير كيم يونج هيون، عن إعجابه بما شاهده من كنوز داخل المتحف والتى تتسم بثراء وتنوع تاريخي، وعن سعادته لما وصل إليه المتحف من تقدم ورقي في مجال حفظ ودراسة وترميم الآثار، مؤكدا على حرص بلاده على تقديم كافة التعاون الثقافى والفنى بين الجانبين.

الأسعار الجديدة لزيارة المتحف القومي للحضارة

وأعلنت هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، رسميًا عن الأسعار الجديدة لدخول الزائرين المصريين والأجانب على أن يتم العمل بها اعتبارا من بداية نوفمبر القادم.

وقالت غرفة شركات السياحة في خطابها المرسل إلى شركات السياحة، إن أسعار تذاكر الزيارة الجديدة ستصل إلى 500 جنيه للزائر الأجنبي و250 جنيها للطالب الأجنبي و80 جنيها للزائرين المصريين و40 جنيها للطلاب الزائرين المصريين.