حبس 5 أشخاص من بينهم أجانب بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي

قررت النيابة العامة، حبس 5 أشخاص من بينهم أجانب 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بالاتجار بالنقد الأجنبي والتحفظ على الأموال المضبوطة.

الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول") وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 2 ماكينة عد نقود).. وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي



كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة "قيادة أحدهم"بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الشروق.. وعُثر بحوزتهم على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – سيجارة مشتعلة تحتوى على مخدر الحشيش).



و بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أقر أحدهم بحيازته للسيجارة بقصد التعاطي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

