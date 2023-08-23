الأربعاء 23 أغسطس 2023
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حوادث

حملة أمنية لضبط حائزي المخدرات والأسلحة النارية في أسوان

حملة أمنية لضبط حائزي
حملة أمنية لضبط حائزي المخدرات والأسلحة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بتوجيه حملة أمنية مكبرة استهدفت دوائر المديرية؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

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وأسفرت جهودها  بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 12 قضية "اتجار" في المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (11 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الشابو) بحوزة (12 متهما "لعدد 8 منهم معلومات جنائية").
 

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وضبط 6 قطع سلاح ناري.. بمضبوطات (2 بندقية خرطوش - 4 فرد محلي – عدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية").
و تنفيذ (812) حكم قضائى متنوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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