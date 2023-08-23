عهد جديد في الزمالك، خطة الصندوق المالي للحفاظ على النجوم ولجنة كرة تضم الرموز

يبدو أن نادي الزمالك مقبل على عهد جديد في الفترة المقبلة بعد رحيل مجلس الإدارة السابق بالكامل الذي ترأسه مرتضى منصور ودخل النادي معه في دوامة من الأزمات.

عهد جديد للزمالك

توجهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة -مدير المديرية إلى الزمالك للقيام بعملية تسليم وتسلم لشئون نادي الزمالك الرياضي إلى اللجنة الثلاثية.

جاء ذلك في ضوء قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي ترتب عليه إصدار بيان من المديرية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بقرار يتضمن تكليف مدير تنفيذي، ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي وذلك لتسيير شئون النادي وفق اللوائح والنظم القانونية حيث تسلم اللجنة إدارة شئون النادي والمكونة من اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي المدير التنفيذي، أحمد فؤاد الوطن المدير المالي، أيمن عبد المنعم أبو سريع مدير النشاط الرياضي.

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صندوق مالي لإنقاذ النادي من الأزمات

وأكد اللواء حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، قدرة النادي على الخروج من الأزمة المالية والاستقرار التام خلال الأيام المقبلة.

وقال المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك في تصريحات لقناة “الشمس” مع الإعلامي مجدي عبد الغني، إن رموز الزمالك والجماهير مع اللجنة التنفيذية الحالية ستكون قادرة على إيجاد حلول لكل المشكلات الإدارية والمادية بنادي الزمالك، وأن هناك تكاتفًا من الجميع للخروج من هذه الأزمة.

وواصل، بأنهم قادرون على إنهاء أزمة القيد خلال الأيام المقبلة، وإنهاء ملف تجديد أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح.

وأضاف: "جاءت لي مكالمات كثيرة من رموز النادي وقيادات إدارية سابقة، كلهم مع الزمالك، والكل مستعد يخدم بأي شيء في استطاعته، وفي تكاتف واضح من الجميع".

وعلمت “فيتو” أن أحمد فؤاد الوطن، المدير المالي الجديد بنادي الزمالك ضمن اللجنة الثلاثية، حضر لنادي الزمالك ومعه عدد كبير من مكتبه الخاص، وذلك لإدارة ملف نادي الزمالك ماليًّا بشكل جديد ومختلف.

وفجر مصدر مفاجأة جديدة في هذا الصدد، حيث أكد أنه تم بالفعل تشكيل صندوق مالي مخصص لتنمية موارد النادي من خلال المكتب الخاص بالمدير المالي الجديد، وأن هذا الصندوق سيتم إعلان تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشددت المصادر على أنه بالفعل هناك مبلغ مالي كبير موجود بالصندوق قد يصل بشكل مبدئي إلى 300 مليون جنيه تم تسديدها من بعض رجال الأعمال الزملكاوية، وذلك سعيًا وراء حل أزمات النادي المالية خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أنه خلال أيام قليلة جدًّا سيتم تسديد الغرامات المتأخرة على الزمالك في الفيفا لحل أزمة إغلاق القيد بالإضافة إلى تسديد المستحقات المتأخرة للاعبين والأجهزة الفنية بالنادي.

وقال المصدر: "الصندوق الجديد سينتعش بملايين أخرى بمجرد إعلانه بشكل رسمي وأن المدير المالي الجديد ومكتبه الخاص سيقوم بإدارة الملف المالي داخل نادي الزمالك باحترافية شديدة وسيتم وضع نظام محكم بشكل سريع لتنظيم عملية صرف واستقبال الأموال الخاصة بنادي الزمالك".

لجنة كرة تضم الرموز

تدرس اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك برئاسة اللواء حسن موسي تشكيل لجنة لإدارة فريق الكرة بالنادي.

وتتجه النية لتشكيل لجنة كرة تضم بعض رموز الزمالك أمثال عبدالحليم علي وأيمن يونس وأشرف قاسم وطارق السيد لإدارة قطاع كرة القدم.

وعد للاعبين

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تلقوا وعدا من اللجنة المسئولة عن القلعة البيضاء بصرف جزء من مستحقاتهم المتأخرة خلال أسبوع.

اختفاء ملفات الأعضاء

أكد مصدر بنادي الزمالك ، أن اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك اكتشفت أثناء تسلمها مهام عملها، اختفاء ملفات ما يقرب من 3000 عضوية لأعضاء بالنادي تعرضوا للإيقاف في عهد المجلس المستقيل.

أحمد سليمان يجدد عضويته بالزمالك

جدد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، عضويته بالقلعة البيضاء وذلك بعد استقالة مجلس مرتضى منصور.

وكان أحمد سليمان ممنوعا من دخول نادي الزمالك بعد سحب عضويته بسبب خلافات مع مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.

ونشر أحمد سليمان صورة من تجديد عضويته بنادي الزمالك وكتب:"عودة الروح إلى الجسد، هذا ما كنا نتمناه نادى الزمالك للجميع.

وأضاف:"بمنتهى السهولة واليسر تم سداد الاشتراك السنوي للنادي وأصبح النادى يستقبل كل أبنائه فى مظاهرة حب ليس لها مثيل. كل الشكر للقائمين على تنفيذ خارطة الطريق".

وتابع: "وكل الدعم والمساندة للجنة المؤقتة وتمنياتي لهم بالتوفيق والنجاح. عاش نادي الزمالك لكل جماهيره وأعضائه".