أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 183 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 183، الصادر في 21 أغسطس 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة السياحة والآثار، ومحافظة الدقهلية.

-قرار وزارة الداخلية رقم ١٢٧٣ لسنة ٢٠٢٣، بشأن إبعاد عبد الرحمن منير على حـسن، لبناني الجنسية مواليد 1981، خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

-وقرار وزير الداخلية رقم ١٣٠٢ لسنة ٢٠٢٣، بالأذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهـم أشرف حسن على منصور، وآخرهم حسين صبحى حسين محمد شعبان) المدرجة أسـماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنـسية الأجنبيـة الموضحة قرين اسـم كلٍّ مـنهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

-وقرار وزارة الداخلية رقم ١٣٤٢ لسنة ٢٠٢٣، بإبعاد عربي عماد فيـاض فيـاض، فلسطيني الجنسية مواليد 2002، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

-وقرار وزارة السياحة والآثار رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٣، بإخضاع المسطح الواقع بمنطقة تل آثار معيبد سهل جنوب بورسعيد بمحافظة بورسعيد البالغ مساحته (١٨ف، ٥ط، ٩,١٤س) والموضح الحدود والمعـالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المـرفق ين، لأحكـام المـادة (٢٠) من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ۱۹۸۳وتعديلاته.

-وقرار وزارة السياحة والآثار رقم ٢٠٩ لسنة ٢٠٢٣، بإخضاع المسطح البالغ مساحته (٥ف، ١٠ط، ١٦س) بموقع آثار كرم سكرة بناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطـة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المـادة (٢٠) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٨٣وتعديلاته.

-وقرار محافظة الدقهلية رقم ٥٨٨ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد مشروع المخطط التفصيلي لمدينة محلة الدمنة طبقا للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة.

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-وقرار محافظة الدقهلية رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد المخططات التفصيلية لبعض المنـاطق التابعة لحي غرب المنصورة طبقا للمخطط الاستراتيجي المعتمد المعدل لمدينة المنصورة.