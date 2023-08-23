جامعة الفيوم توفر منحا مجانية لطلاب STEM في 7 كليات علمية

وافق مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم، في جلسته رقم ٢٠٢، التي عقدت اليوم، بمقر جامعة الفيوم، على تخصيص منح دراسية لخريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) الحاصلين على شهاداتهم هذا العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري والهندسة والعلوم والحاسبات والمعلومات.

البطولة الأولمبية الأولى لذوي الهمم

كما تم عرض مقترح قيام جامعة الفيوم بإقامة البطولة الأولمبية الأولى للطلاب ذوي الهمم على مستوى الجامعات المصرية، والتي تهدف إلى دعم هؤلاء الطلاب بصفة مستمرة، واكتشاف الموهوبين منهم وذلك لمشاركتهم دوليًا باسم مصر وذلك خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣ وهو الشهر العالمي لذوي الهمم، وسوف تشمل هذه البطولة الأنشطة الرياضية التي تناسب أبنائنا من ذوي الهمم.

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وتم الإحاطة بشأن مذكرة الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، بجامعة الفيوم، بشأن الأجندة الجامعية الخاصة بجامعة الفيوم للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بما لا يتعارض مع الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

برنامج تعليمي جديد بكلية العلوم

كما تم الإحاطة بقرار مجلس كلية العلوم رقم (١٣٧) بتاريخ ١٢ يونيو الماضي، بالموافقة على مقترح برنامج الميكروبيولوجيا التطبيقية والمناعة بنظام الساعات المعتمدة (برنامج خاص بمصروفات) وخطاب أ.د عميد كلية الآداب بشأن اللائحة الإدارية والمالية لبرنامج الجيوماتكس بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس بكلية الآداب جامعة الفيوم ٢٠٢٣.

مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة

يذكر أن مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة عقد جلسته رقم ١٨٨ اليوم الاربعاء ايضا، وناقش الخطة السنوية الخاصة بالقوافل الشاملة للعام الجامعي المقبل، كما تم عرض مجالات العمل والخدمات المقدمة من مركز جامعة الفيوم للتطوير المهني للطلاب والطالبات، وتناول المجلس مناقشة بعض البروتوكولات واتفاقات التعاون الخاصة بقطاع خدمة المجتمع، بعد عرضها على لجنة البروتوكولات.

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