بدأت الإدارة العامة للمرور الجيزة منذ قليل، عملية الغلق الكلي بطريق الفيوم بالاتجاهين "بالتناوب"، وذلك لمدة ٦ أيام في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي للمتحف المصرى الكبير.

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعى من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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خريطة التحويلات المرورية بعد غلق طريق الفيوم بالاتجاهين

وقال مصدر أمنى إنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي بالمتحف المصرى الكبير أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم المقرر إنشاؤه والذي يربط بين المنطقة الأثرية “الأهرامات والمتحف المصرى الكبير”؛ الأمر الذي يتطلب رفع الكمر الخرساني الخاص بالممشى السياحي تم إجراء غلق كُلى بطريق الفيوم بالاتجاهين "بالتناوب"، وذلك لمدة ٦ أيام، على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

وأوضح المصدر أن التحويلات المرورية

۱ - الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه شارع ميدان النصر تبدأ الأعمال من الساعة ١٢ صباح يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۲ وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٤

٢- الاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق اسكندرية الصحراوى اتجاه طريق الفيوم تبدأ الأعمال من السـاعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٥ وحتى يوم الاثنين الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۸.



كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية:

۱ - حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير اتجاه ميدان النصر يتم الدخول يمينًا الى الطريق الذى تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة أخرى للطريق الاصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلى.



٢- حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يمينًا إلى الطريق الذى تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلى.

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