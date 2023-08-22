الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

غلق طريق الفيوم بالتناوب بين الاتجاهين لمدة 6 أيام

غلق كلي بطريق الفيوم
غلق كلي بطريق الفيوم بالاتجاهين،فيتز

أعلنت  محافظة الجيزة أنه في إطار  تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي بالمتحف المصرى الكبير أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم المقرر انشاؤه والذي يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرمات والمتحف المصرى الكبير الأمر الذي يتطلب رفع الكمر الخرساني الخاص بالممشى السياحي، تقرر إجراء غلق كُلى بطريق الفيوم بالاتجاهين "بالتناوب" وذلك لمدة ٦ أيام على ان تكون الاعمال على مدار ٢٤ ساعة وهى على النحو التالي:

 
۱ - الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه شارع ميدان النصر تبدأ الأعمال من الساعة ١٢  صباح يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۲ وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٤ 



٢- الإتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق اسكندرية الصحراوى اتجاه طريق الفيوم تبدأ الأعمال من السـاعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٥ وحتى يوم الاثنين الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۸. 
وتشير محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة.

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 المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:-
 

۱ - حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالإتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير اتجاه ميدان النصر يتم الدخول يمينًا الى الطريق الذى تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة اخرى للطريق الاصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلى. 
٢- حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالإتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يمينًا الى الطريق الذى تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة اخرى للطريق الاصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلى.
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة اي معوقات.
وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذه لوضع اللوحات الأرشاديه الخاصه بمنطقة الاعمال وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءة - الطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية 

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