الأربعاء 23 أغسطس 2023
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4 مليارات جنيه استثمارات بمشروعات برج العرب الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة برج العرب الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة.


وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمدينة برج العرب الجديدة خلال 9 سنوات بعهد الرئيس السيسي، منذ 2014 وحتى الآن، يُعادل ضعف ما تم إنفاقه خلال 35 عاما منذ نشأة المدينة عام 1979، وحتى عام 2014، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات منذ 2014، ما يزيد على 4 مليارات جنيه، فى حين بلغ حجم الاستثمار بالمدينة خلال 35 عاما، 2.3 مليار جنيه، كما أن الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي الحالى 2023/2024، تزيد على 900 مليون جنيه.


وأشار الوزير، إلى أن إجمالى الاستثمارات بقطاع مياه الشرب بمدينة برج العرب الجديدة، بلغ نحو 784 مليون جنيه، منها 349 مليون جنيه منذ عام 2014، وفى قطاع الصرف الصحي، نحو مليار و973 مليون جنيه، منها مليار و107 ملايين جنيه منذ عام 2014، وفى قطاع الطرق، نحو 981 مليون جنيه، منها 714 مليون جنيه منذ عام 2014، وفى قطاع الكهرباء، أكثر من مليار و350 مليون جنيه، منها ما يزيد عن مليار جنيه منذ عام 2014، وفى قطاع الاتصالات، نحو 137 مليون جنيه، منها نحو 103 ملايين جنيه منذ عام 2014، وفى قطاع الإسكان، 816 مليون جنيه، منها 594 مليون جنيه منذ عام 2014، وفى قطاع الخدمات، نحو 240 مليون جنيه، منها نحو 132 مليون جنيه منذ عام 2014، وفى قطاع الزراعة، أكثر من 46 مليون جنيه، منها أكثر من 27 مليون جنيه منذ عام 2014.


واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، عن موقف العمل بمختلف قطاعات المدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، موضحًا أن المدينة تتميز بموقعها القريب من الساحل الشمالي حيث تبعد مسافة 8 كم من الطريق الساحلي، كما تتميز بقربها من القري السياحية، ومدينة العلمين الجديدة، وتجاور مطار برج العرب الدولي، واستاد برج العرب، وتبعد عن طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، مسافة 28 كم، كما تتميز بقربها من ميناء الدخيلة بمسافة 50 كم، وتُعد الامتداد العمراني لمدينة الإسكندرية.

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وتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالتجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور، بالإسكندرية، والذى تبلغ مساحته 419.74 فدان، ورافقه فى جولته التفقدية، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على التجمع العمراني "صوارى".


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