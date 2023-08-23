الأربعاء 23 أغسطس 2023
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وزير الإسكان: تنفيذ 64 برجًا سكنيًا في صواري

وزير الإسكان عصام
وزير الإسكان عصام الجزار، فيتو

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالتجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور، بالإسكندرية، والذى تبلغ مساحته 419.74 فدان، ورافقه فى جولته التفقدية، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على التجمع العمراني "صوارى".

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وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بموقع المشروع ومكوناته المختلفة، حيث تفقد نماذج من الوحدات السكنية ونماذج للفيلات التى تم ويجرى تشطيبها، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بالتوازى مع تنفيذ الوحدات، من أجل الانتهاء من تنفيذ جميع مكونات المشروع في نفس الوقت، والالتزام بأعلى جودة فى مختلف مراحل تنفيذ مشروع "صوارى"، الذى يهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، كما يهدف للمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.


وأوضح الوزير، أن المحور الأول في تنمية التجمع العمراني "صوارى"، يتمثل في قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجًا سكنيًا "أبراج صواري"، تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فدانًا، ضمن المرحلة الأولي من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، بنسبة إنجاز 71 %، ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكنى "إسكان فاخر" تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، وجارٍ أيضًا تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، بنسبة إنجاز تجاوزت 82 %، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال المواطنين فور الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية.


وأضاف الوزير: يتمثل المحور الثانى في تنمية المنطقة، من خلال توجيه القيادة السياسية بمبادرة معا نبنى المستقبل، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فداناَ بأرض التجمع العمرانى "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطةٍ (عمرانية متكاملة – إدارية – تجارية – ترفيهية ونوادٍ).


وأشار المشرف على التجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، إلى أنه تم تسليم قطع الأراضي للمستثمرين وتم البدء في تنفيذ المشروعات بالتوازي مع مراجعة واعتماد تصميمات المشروعات المقدمة من المستثمرين لعدد 46 قطعة أرض، وبالتوازي مع استكمال إجراءات التعاقد من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الشراكة بالحصة العينية، بإشراف هيئة المجتمعات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحًا أن إجمالي استثمارات مشروعات الشراكة تقدر بنحو 30 مليار جنيه.
 

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عاصم الجزار وزير الاسكان صوارى

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