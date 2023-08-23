الأربعاء 23 أغسطس 2023
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حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة الإتجار في المخدرات بالوراق

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الوراق.

وجاء في أمر الإحالة  القضية رقم 2676 لسنة 2022 جنايات الوراق، أن المتهم "بهاء. ع"، 42 سنة، سائق، أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا INdAZOLE carboxamides في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز أحرز سلاح أبيض " مطواة " بدون ترخيص.

وكشف مجري التحريات خلال التحقيقات أنه أثناء مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهم ممسكا بسلاح أبيض مطواة فقام بضطبه واياه وبتفتيشه عثر على مواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر له بالإتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي متحصلاته والهاتف المحمول وسيلة التواصل مع عملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نفسه وتجارته.

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