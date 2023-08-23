البطولة العربية لكرة اليد، البنك الأهلي يتأهل إلى المربع الذهبى (صور)

البطولة العربية لكرة اليد، واصل فريق البنك الأهلي لكرة اليد عروضه القوية فى البطولة العربية للأندية وتأهل إلى الدور قبل النهائي عقب الفوز الكبير على العربى الكويتى فى دور الثمانية للبطولة العربية لليد التى تستضيفها المملكة العربية السعودية والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" نوفمبر القادم بالسعودية أيضا.

وفاز البنك الأهلي بنتيجة 28/16 لينتظر الفائز من مباراة الهدى السعودى ووفاق عين التونة الجزائرى فى مربع الذهب.

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مواعيد مباريات ربع نهائي البطولة العربية لكرة اليد

البنك الأهلي المصري ضد العربي الكويتي - 12 ظهرا

الهدى السعودي ضد الكويت الكويتي - 2:30 ظهرا

مضر السعودي ضد وفاق عين توته الجزائري - 5 مساء

الزمالك ضد الحشد العراقي - 7:30 مساء

الزمالك ضد الحشد العراقي

ويلتقى فريق كرة اليد بنادى الزمالك نظيره الحشد العراقى فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء فى إطار ربع نهائى البطولة العربية التى تستضيفها المملكة العربية السعودية والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" نوفمبر القادم بالسعودية أيضا.



بينما يلتقى فريق البنك الأهلى ممثل مصر أيضا فى هذه البطولة نظيره العربى الكويتى فى نفس الدور الذى يشهد أيضا مواجهتى بين الهدى السعودى مع الكويت الكويتى ومضر السعودى مع وفاق عين توتة الجزائرى.



وحقق الزمالك الفوز بأول لقاءاته فى الدور الأول على وفاق عين توتة الجزائرى بنتيجة 34/28 قبل الخسارة من العربى الكويتى الخميس بفارق هدف وحيد ثم الفوز على الهدى السعودى بنتيجة 28 / 24 ثم الشعلة اليمنى 51 / 14.





بينما فاز فريق كرة اليد بنادى البنك الأهلى على نظيره الجزيرة الإماراتى بنتيجة 30/25 فى إطار ختام مواجهاته بالبطولة العربية بعد تحقيق الفوز على مضر السعودى بنتيجة 25/23 فى ثالث مواجهاته الأحد وعلى الحشد العراقى بنتيجة 33/29 فى ثانى مواجهاته وتعادل البنك الأهلى فى أولى مواجهاته مع نظيره الكويت الكويتى بنتيجة 32/32.



البنك الأهلي المصري ضد العربي الكويتي

البنك الأهلي المصري ضد العربي الكويتي

البنك الأهلي المصري ضد العربي الكويتي

البنك الأهلي المصري ضد العربي الكويتي

وأسفرت الجولة الأخيرة من دور المجموعات من البطولة العربية رقم 38 لأندية كرة اليد، والمقامة بمدينة القطيف السعودية خلال الفترة من 16 وحتى 27 أغسطس الجاري عن فوز الزمالك على الشعلة اليمني بنتيجة 51-14، كما انتصر عين التوتة الجزائري في مفاجأة على نظيره العربي الكويتي بنتيجة 27-25.

مجموعة الزمالك في البطولة العربية

وتضم مجموعة الزمالك (الهدى السعودي - العربي الكويتي - وفاق عين التوتة الجزائري - الشعلة اليمني).

فيما ضمت المجموعة الأولى: البنك الأهلي من مصر مع (مضر السعودي - الكويت الكويتي - الجزيرة الإماراتي - الحشد العراقي).



وفاز البنك الأهلي المصري على نظيره الجزيرة الإماراتي بنتيجة 30-25، وأخيرا فاز الكويت الكويتي على نظيره الحشد العراقي بنتيجة 43-26.

وعقب نهاية دور المجموعات أصبح ترتيب المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى:

(1) البنك الأهلي

(2) مضر السعودي

(3) الكويت الكويتي

(4) الحشد العراقي.

المجموعة الثانية:

(1) الزمالك

(2) الهدى السعودي

(3) وفاق عين التوتة الجزائري

(4) العربي الكويتي.