الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

بعد استقالة المجلس، تهديد جديد يواجه الزمالك في البطولة العربية لكرة اليد

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

الزمالك، يعاني فريق كرة اليد بنادي الزمالك المشارك حاليا في منافسات البطولة العربية للأندية أزمة كبيرة، بسبب عدم تسديد باقي رسوم المشاركة والإقامة في البطولة، وهو ما يشكل تهديدا قويا على الفريق في مشواره نحو اللقب.

وعلمت "فيتو"، أن الاتحاد العربي طالب الزمالك بسداد 20 ألف دولار، وهي باقي رسوم المشاركة في منافسات البطولة، وأن الفريق بات مهددا بعدم استكمال المنافسات حال لم يتم تسديد المبلغ في أسرع وقت.

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وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أنه يجري حاليا العمل على توفير الملبغ المطلوب سداده للاتحاد العربي، وأن الأمور مستقرة فيما يخص مشاركة الفريق في البطولة.

 

غموض مصير الزمالك بعد استقالة المجلس

سيطرت حالة من الغموض على مصير نادي الزمالك بعد تقدم مجلس الإدارة باستقالة جماعية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، تم إرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة.

 

تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي

وبات على مسئولي وزارة الشباب والرياضة اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تتولى إدارة النادي لحين إجراء الانتخابات في أول اجتماع للجمعية العمومية، وذلك طبقا للائحة الاسترشادية التي يسير بها النادي.

وكشف أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك أن الرؤية مازالت غامضة داخل النادي، وأن لا أحد يعلم الخطوة القادمة سواء بتشكيل لجنة ثلاثية تضم في عضويتها المدير التنفيذي والمدير المالي بجانب تواجده، أو لجنة خارجية تدير النادي وتجهز لإجراء الانتخابات.

 

تصريحات مدير النشاط الرياضي بالنادي

وقال "عبد الدايم": "أتوقع عدم صدور قرار خلال التوقيت الحالي لحين مرور 7 أيام على استقالة مجلس الإدارة، ولدينا ملفات علينا التعامل معاه في أسرع وقت تتعلق بمصير عدد من الفرق الرياضية".

وشهدت الفترة الأخيرة دخول نادي الزمالك في عدد من الأزمات المتتالية كانت أبرزها المشاكل المادية التي عانى منها النادي والفرق الرياضية بالإضافة لخلو منصب رئيس النادي بعد صدور قرار بعزل المستشار مرتضى منصور من منصبه.

 

أزمات عالقة في الزمالك

وطبقا لما سبق وذكرناه سيكون أمام اللجنة المؤقتة عدد من الملفات الهامة التي يجب التعامل معها في أسرع وقت، وأبرز تلك الملفات هي مصير اللاعبين داخل فريق الكرة وأيضا أزمة قرار وقف قيد الفريق الصادر من الاتحاد الدولي بسبب مستحقات نادي لشبونة البرتغالي.

كما سيكون أمام اللجنة المؤقتة أزمة قوية وهي التعامل مع ملف الحجز على أرصدة النادي في البنوك فضلا عن توفير التمويل المادي اللازم لصرف مرتبات الموظفين والأجهزة الفنية واللاعبين في كل الفرق الرياضية.

استقالة جماعية لمجلس إدارة الزمالك

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك باستقالة جماعية من منصبه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وتم نشر الاستقالة على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة ببيان موجه لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

تعليق وزارة الرياضة

ومن ناحيته كشف مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة أن الوزارة لا تتعامل مع الاستقالات من على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرًا إلى أن الوزارة لم يصلها أي شيء حتى الآن بخصوص استقالة مجلس الزمالك.

وأضاف المصدر أنه في حالة وصول الوزارة استقالة رسمية من مجلس الزمالك سيتم منح المجلس المهلة القانونية وفقا للائحة وهي 7 أيام للعدول عن الاستقالة أو اعتمادها رسميًّا بشكل نهائي قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

وقال المصدر: "إعمالًا لقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي سوف يتم ترقب النادى وموقف أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالتهم لمدة سبعة أيام وهى المهلة المحددة قانونًا للاستمرار أو سحب الاستقالة، وتبدأ تلك المهلة القانونية منذ اليوم لتقديم الاستقالة وتسلميها رسميًّا إلى الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم وبعد انتهاء المهلة القانونية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء الموقف حينها ".

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