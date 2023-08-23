الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء وأبرزها مباراة الزمالك في البطولة العربية لليد

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء وأبرزها مباراة الزمالك،فيتو

مواعيد مباريات اليوم ، تقام اليوم الأربعاء، مباريات دور ربع النهائي في البطولة العربية للأندية لكرة اليد بمشاركة الزمالك والبنك الأهلي، كما تقام مباراة في الدوري التونسي لكرة القدم وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي..

 

الدوري التونسي 

الأولمبي الباجي ضد النجم الساحلي   6.30 مساءا

ربع نهائي البطولة العربية لكرة اليد 

البنك الأهلي المصري ضد العربي الكويتي - 12 ظهرا

الهدى السعودي ضد الكويت الكويتي -  2:30 ظهرا

مضر السعودي  ضد وفاق عين توته الجزائري - 5 مساء

Advertisements

الزمالك  ضد الحشد العراقي -  7:30 مساء

 

وأسفرت الجولة الأخيرة من دور المجموعات من البطولة العربية رقم 38 لأندية كرة اليد، والمقامة بمدينة القطيف السعودية خلال الفترة من 16 وحتى 27 أغسطس الجاري. عن فوز الزمالك علي الشعلة اليمني بنتيجة 51-14، كما انتصر عين التوتة الجزائري في مفاجأة على نظيره العربي الكويتي بنتيجة 27-25.

 

مجموعة الزمالك في البطولة العربية


وتضم مجموعة الزمالك (الهدى السعودي - العربي الكويتي - وفاق عين التوتة الجزائري - الشعلة اليمني).

فيما ضمت المجموعة الأولى: البنك الأهلي من مصر مع (مضر السعودي - الكويت الكويتي - الجزيرة الإماراتي - الحشد العراقي).


وفاز البنك الأهلي المصري على نظيره الجزيرة الإماراتي بنتيجة 30-25، وأخيرا فاز الكويت الكويتي على نظيره الحشد العراقي بنتيجة 43-26.

 

وعقب نهاية دور المجموعات  أصبح ترتيب المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى:

(1) البنك الأهلي 

(2) مضر السعودي

(3) الكويت الكويتي

(4) الحشد العراقي.

المجموعة الثانية:

(1) الزمالك 

(2) الهدى السعودي

(3) وفاق عين التوتة الجزائري

(4) العربي الكويتي.

كرة اليد، موعد مباراة البنك الأهلي والعربي الكويتي في البطولة العربية

كرة اليد، موعد مباراة الزمالك والحشد في ربع نهائي البطولة العربية

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كرة اليد مواعيد مباريات اليوم البطولة العربية الزمالك البنك الاهلي الدوري التونسي

مواد متعلقة

كرة اليد، موعد مباراة البنك الأهلي والعربي الكويتي في البطولة العربية

كرة اليد، موعد مباراة الزمالك والحشد في ربع نهائي البطولة العربية

كرة اليد، الزمالك يلتقي الحشد العراقي في ربع نهائى البطولة العربية

كرة اليد، البنك الأهلي يواجه بطل الجزائر في ربع نهائي البطولة العربية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بيع حصة بالشرقية للدخان، صلاح بقميص اتحاد جدة، قطع المياه 6 ساعات عن الجيزة، عاصفة شديدة تضرب مكة

زعيم كوريا الشمالية يوبخ حكومة بلاده بسبب خانون (صور)

أول إجراء رسمي من اتحاد الكرة الإسباني بعد قبلة مونديال السيدات

شيبة يرفض العودة إلى العمل بسبب وفاة والدته ويتكفل بأجر فرقته الموسيقية

تفاصيل خدمات الإنترنت البنكي لعملاء البنوك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء وأبرزها مباراة الزمالك في البطولة العربية لليد

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

سيول ورياح وسقوط أعمدة إنارة، عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

"دش" لأسد في مغسلة سيارات (فيديو)

كاميرا محمول في وضع التصوير، فضيحة في حمام ببنك كويتي (فيديو)

إنقاذ أطفال التليفريك في باكستان رغم الرياح القوية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 23-8-2023 في السوق المحلي

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

12 لقبا في 3 ولايات.. تعرف على بطولات مرتضى منصور مع الزمالك

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الهدهد في المنام وعلاقته بالرزق الكثير وسداد الديون

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية