مواعيد مباريات اليوم الأربعاء وأبرزها مباراة الزمالك في البطولة العربية لليد

مواعيد مباريات اليوم ، تقام اليوم الأربعاء، مباريات دور ربع النهائي في البطولة العربية للأندية لكرة اليد بمشاركة الزمالك والبنك الأهلي، كما تقام مباراة في الدوري التونسي لكرة القدم وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي..

الدوري التونسي

الأولمبي الباجي ضد النجم الساحلي 6.30 مساءا

ربع نهائي البطولة العربية لكرة اليد

البنك الأهلي المصري ضد العربي الكويتي - 12 ظهرا

الهدى السعودي ضد الكويت الكويتي - 2:30 ظهرا

مضر السعودي ضد وفاق عين توته الجزائري - 5 مساء

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الزمالك ضد الحشد العراقي - 7:30 مساء

وأسفرت الجولة الأخيرة من دور المجموعات من البطولة العربية رقم 38 لأندية كرة اليد، والمقامة بمدينة القطيف السعودية خلال الفترة من 16 وحتى 27 أغسطس الجاري. عن فوز الزمالك علي الشعلة اليمني بنتيجة 51-14، كما انتصر عين التوتة الجزائري في مفاجأة على نظيره العربي الكويتي بنتيجة 27-25.

مجموعة الزمالك في البطولة العربية



وتضم مجموعة الزمالك (الهدى السعودي - العربي الكويتي - وفاق عين التوتة الجزائري - الشعلة اليمني).

فيما ضمت المجموعة الأولى: البنك الأهلي من مصر مع (مضر السعودي - الكويت الكويتي - الجزيرة الإماراتي - الحشد العراقي).



وفاز البنك الأهلي المصري على نظيره الجزيرة الإماراتي بنتيجة 30-25، وأخيرا فاز الكويت الكويتي على نظيره الحشد العراقي بنتيجة 43-26.

وعقب نهاية دور المجموعات أصبح ترتيب المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى:

(1) البنك الأهلي

(2) مضر السعودي

(3) الكويت الكويتي

(4) الحشد العراقي.

المجموعة الثانية:

(1) الزمالك

(2) الهدى السعودي

(3) وفاق عين التوتة الجزائري

(4) العربي الكويتي.