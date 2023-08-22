اعتقال سيدة هددت بقتل ترامب وابنه

دونالد ترامب، قال مكتب المدعي العام في مدينة شيكاغو الأمريكية إن امرأة اعتُقلت أمس الإثنين بتهمة إرسال تهديدات عبر البريد الإلكتروني بإطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب ونجله بارون.

وقُدمت شكوى رسمية ضد تريسي ماري فيورنزا (41 عامًا) هذا الشهر بالمحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية بفلوريدا.

ووفقًا للشكوى، كتبت فيورنزا في رسالة بالبريد الإلكتروني في مايو تقول "سأعلن أنني سأطلق النار على دونالد ترامب الأب وبارون ترامب في الوجه مباشرة في أي فرصة تسنح لي!".

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وأُرسل البريد الإلكتروني إلى رئيس مؤسسة تعليمية لم تكشف هويته في مقاطعة بالم بيتش، حيث يوجد مقر إقامة ترامب الرئيسي.

وجاء في الشكوى أن المرأة أرسلت في يونيو رسالة أخرى بالبريد الإلكتروني تهدد فيها ترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه رئيسا في عام 2024، وابنه.

دونالد ترامب

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، أن 62% من الجمهوريين يريدون أن يمثلهم ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته شبكة CBS بالشراكة مع مؤسسة YouGov، إلى أنه بالرغم من الصعوبات القانونية التي يواجهها ترامب، إلا أنه يتقدم على منافسيه عدة مرات في التصنيفات الشعبية بين الناخبين الجمهوريين، الذين سيحددون من سيمثل حزبهم خلال الانتخابات الرئاسية عام 2024.