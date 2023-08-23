الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالدقهلية: لم نتلق شكاوى

غرفة عمليات امتحانات
غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، فيتو

أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين ٥٦١  طالبا وطالبة يؤدون امتحانى الفيزياء والتاريخ.  

وأوضح أنه يؤدي ٤٣٣ طالبا وطالبة مادة الفيزياء و١٢٨ آخرين يؤدون امتحان التاريخ  فى امتحان الدور الثانى.

وشدد وكيل تعليم الدقهلية على أن غرفة العمليات لم تتلق شكاوى من صعوبة الامتحانات. 

وكانت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي  ٢٠٢٣/٢٠٢٢م، انطلقت السبت الماضي في محافظة الدقهلية.

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وترأس ناصر شعبان وكيل تعليم الدقهلية غرفة العمليات المركزية للامتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،وتعليمات  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة متابعه اللجان الامتحانية والاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وترأس  ناصر شعبان  وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالدقهلية غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة  للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ للاطمئنان على حسن سير العملية الإمتحانية ومتابعة انتظام دخول الطلاب الى اللجان الامتحانية.

وبلغ إجمالى عدد طلاب الدور الثانى ٣٩٤٥ طالب وطالبه واجمالى عدد اللجان  ١٣ لجنة امتحانية إضافة إلى لجنه السجن . 

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