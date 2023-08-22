الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تظلمات الثانوية العامة 2023، التعليم تكشف عن مفاجأة

تظلمات الثانوية العامة
تظلمات الثانوية العامة 2023

تظلمات الثانوية العامة 2023، كشفت مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مفاجأة سارة لجميع طلاب الثانوية العامة 2023، بالتزامن مع بدء إعلان نتائج تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور أول.

 

تظلمات الثانوية العامة 2023

وأوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023، قد تبين أنه قد حصل عدد من الطلاب على درجات في التظلمات بنسبة ضئيلة.

 

نتائج تظلمات طلاب الثانوية العامة 2023 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتائج تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور أول، وأكدت مصادر مسئولة، أن هناك بعض كاسات الإجابة استحقت الزيادة فى الدرجات وتم منحها للطلاب وإخطار مكتب تنسيق القبول بالجامعات مع تغيير شهادات الطلاب بعد الزيادة.

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تصريح هام من وزير التربية والتعليم بشأن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

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بوابة تظلمات الثانوية العامة، دليلك الكامل للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، وآخر موعد للتقديم

وأوضحت أنه سيتم إعلان النتائج إلكترونيا مع السماح للطلاب المتظلمين بالاطلاع على النتائج، كما سيتم كشف أعداد الطلاب الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة دور أول.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023 بدءا من اليوم الخميس، ولمدة أسبوعين على أن يكون التقديم إلكترونيًا على موقع الوزارة.

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم تسديد الرسوم المقررة لتظلمات نتيجة الثانوية العامة على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فورى والبريد المصرى.

تظلمات الثانوية العامة 2023 

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر فتح باب التقديم للطلاب المتضررين من درجاتهم عن طريق فتح باب التظلمات بدءا من يوم الخميس الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٣ لمدة أسبوعين على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة ٢٠٠ جنيه.

ويتم التقديم على موقع التظلمات على موقع الوزارة بعد تسديد الرسوم المقررة، ويتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الاطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

كما سيتم تحديد موعد الإطلاع بعد التقديم على الموقع، وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الاطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.

وفيما يلي أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 

طلاب القاهرة والجيزة والقليوبية 
- المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

- يمكن لطلاب الإسكندرية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة، تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 للجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية (أ)، في مدرسة المشير أحمد إسماعيل بشارع منشأ بجوار استاد الإسكندرية.

- مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر «الثانوية سابقا» بمدينة المنصورة.

- يمكن لطلاب مديريات بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، يمكن عمل تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية، في المجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية.

- مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

- مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بحي المصالح بجوار مستشفى الهلال بمدينة قنا.

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