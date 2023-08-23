الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إزالة تعديات بناء مخالف بقرى مركز سمسطا ببني سويف

ازالة تعديات ببني
ازالة تعديات ببني سويف، فيتو

تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا حملة مرور ومتابعة لوقف اي تعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

Advertisements

 

وتم أمس إزالة ووقف أعمال بناء بدون ترخيص لعدة حالات تعد بالبناء المخالف بقرية دشطوط، الشنطور وبدهل  ومازورة، وذلك بحضور نائبي المدينة ورؤساء القرى والمتابعة ومسؤول الزراعة وفني التنظيم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 في حين قامت لجنة شؤون القرى الفرعية بالمرور على قرية دشطوط ومتابعة سير العمل وتوافر الخدمات ببعض الوحدات الخدمية، والتي شملت الوحدة الصحية للتأكد من توافر الأدوية والأمصال اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، بجانب المرور على الجمعية الزراعية، لمتابعة توافر الأسمدة الزراعية، وتيسير تقديم الخدمات للمزارعين، بالإضافة إلى زيارة وحدة الطب البيطري والتموين بالقرية، فضلا عن الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف؛ للتأكد من انتظام سير العمل.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ حملة نظافة بشوارع المدينة، حيث تم رفع 60 طن قمامة، نواتج تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة بمحيط المدارس والمصالح الحكومية والخاصة ودور العبادة وجمع المخلفات المنزلية من دائرة المجالس القروية، فضلًا عن تحرير عدة إنذارات لمخالفات بيئية وإشغالات طريق.

 

لجنة لتسهيل الحصول على الخدمات بالمصالح الحكومية في بني سويف

تفتيش مفاجئ للتصدي لتزويغ الموظفين من المصالح الحكومية ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف

مواد متعلقة

خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مشروع تخرج لطلاب علوم الفضاء ببني سويف

نائب محافظ بني سويف يفتتح معرض كساء لخدمة 2000 أسرة من الأولى بالرعاية

تفتيش مفاجئ للتصدي لتزويغ الموظفين من المصالح الحكومية ببني سويف

لجنة لتسهيل الحصول على الخدمات بالمصالح الحكومية في بني سويف

مصرع وإصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

تمويل 15 ألف مشروع صغير بـ2.3 مليار جنيه ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع استمرار تفعيل خطة وإجراءات ترشيد الكهرباء بالواسطى

وفاة طفل صعقًا بكهرباء مبرد مياه ببني سويف

الأكثر قراءة

اتجاه في الزمالك لتشكيل لجنة كرة وهذه أبرز الأسماء

نتيجة الاختبار التحريري لمسابقة الأئمة (رابط مباشر)

مستقبل وطن يعلن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

إسلام الشاطر يثير غضب الزملكاوية باقتراحه لإدارة النادي الجديدة، والأهلاوية يكشفون السر

تعرف على راتب كارلوس بيرينجير مساعد كولر

الانتخابات الرئاسية، التفاصيل الكاملة المنظمة لاختيار نواب رئيس الجمهورية

زغلول صيام يكتب: أين العدل في الجامعة الأهلية ببنها! رفقا بشباب مصر!

أخبار الزمالك، اللجنة الثلاثية تعد اللاعبين بهذا الأمر

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة: امرأة حامل من كل 5 نساء تلقى معاملة طبية سيئة في أمريكا

هبوط مركبة فضاء هندية على سطح القمر اليوم

عصفورة الهواء، آية تقفز من ارتفاع 2500 قدم لتتعلم الصبر (فيديو)

أستاذ باليابان: ناسا تستعد للبحث عن كنز قارون في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 23-8-2023 في بداية التعاملات

بداية من الجمعة، السكك الحديدية تضيف قطارات جديدة

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

روشتة الاستخدام الأمثل للتكييف للحفاظ على الأجهزة وتوفير الكهرباء (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة الإمام وهو جالس والمأمومون وقوف؟ أمين الفتوى يجيب

اذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم سماع الأغاني فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية