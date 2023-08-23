إزالة تعديات بناء مخالف بقرى مركز سمسطا ببني سويف

تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا حملة مرور ومتابعة لوقف اي تعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

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وتم أمس إزالة ووقف أعمال بناء بدون ترخيص لعدة حالات تعد بالبناء المخالف بقرية دشطوط، الشنطور وبدهل ومازورة، وذلك بحضور نائبي المدينة ورؤساء القرى والمتابعة ومسؤول الزراعة وفني التنظيم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في حين قامت لجنة شؤون القرى الفرعية بالمرور على قرية دشطوط ومتابعة سير العمل وتوافر الخدمات ببعض الوحدات الخدمية، والتي شملت الوحدة الصحية للتأكد من توافر الأدوية والأمصال اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، بجانب المرور على الجمعية الزراعية، لمتابعة توافر الأسمدة الزراعية، وتيسير تقديم الخدمات للمزارعين، بالإضافة إلى زيارة وحدة الطب البيطري والتموين بالقرية، فضلا عن الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف؛ للتأكد من انتظام سير العمل.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ حملة نظافة بشوارع المدينة، حيث تم رفع 60 طن قمامة، نواتج تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة بمحيط المدارس والمصالح الحكومية والخاصة ودور العبادة وجمع المخلفات المنزلية من دائرة المجالس القروية، فضلًا عن تحرير عدة إنذارات لمخالفات بيئية وإشغالات طريق.