لجنة لتسهيل الحصول على الخدمات بالمصالح الحكومية في بني سويف
عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اجتماعًا باللجنة التي شكلها المحافظ، للمرور على كافة الجهات الإدارية والمصالح الحكومية، للتأكد من قيام تلك الجهات بتقديم الخدمات للمواطنين.
وجاء ذلك في حضور مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ومحمد رمضان "مقرر اللجنة" ووكلاء المديريات الخدمية ونواب رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.
وخلال الاجتماع أكد السكرتير العام المساعد على حزمة من التوجيهات، تمثلت في تكثيف المرور على الجهات الادارية للتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين، من خلال المتابعات الميدانية والزيارات التفتيشية للوقوف على المشاكل والمعوقات وايجاد السبل لحلها.
وتم عرض تقرير المرور على عدد من القطاعات خلال يوليو الماضي وحدات صحية، مكاتب وادارات تموين ومديرية الصحة ومركز ومدينة اهناسيا، وتضمن بعض المطالب والمشاكل التى تواجه المواطنين لإيجاد السبل لحلها مع مسئولي القطاعات، بجانب مناقشة طلبات وشكاوى المواطنين والتي تم حلها لتسهيل الخدمات المقدمة لهم.
كما أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" لمسؤولى الأجهزة التنفيذية بالتشديد على الإدارات والأقسام التي تقدم خدمات جماهيرية، بحسن التعامل مع جمهور ومتلقى الخدمة وتذليل زالة أية معوقات للتيسير على المواطنين في الحصول على تلك الخدمات، مع قيام اللجنة بإعداد تقرير شهري يتم رفعه وعرضه على الدكتور المحافظ بنتائج عمل اللجنة وما تم إنجازه.
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