الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

تفتيش مفاجئ للتصدي لتزويغ الموظفين من المصالح الحكومية ببني سويف

وحدة اجتماعية ببني
وحدة اجتماعية ببني سويف، فيتو

واصلت الوحدات المحلية بالمدن ومجالس القرى في بني سويف جهودها الميدانية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وتابع حمادة راضي رئيس مدينة الواسطى نتائج أعمال لجنة شؤون  القرى الفرعية بالوحدة المحلية والتي قامت بالمرور على الوحدة المحلية لقرية قمن العروس والوحدات الخدمه التابعة لها مكتب التموين الجمعية الزراعية والوحدة البيطرية والوحدة الاجتماعية والوحدة الصحية للوقوف على مدى انضباط العاملين ومدى توافر الخدمات للمواطنين، وذلك في حضور أشرف مليجي نائب رئيس المركز وبمشاركة التنفيذيين بإدارة التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية.

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كما تم متابعة الموقف الخدمي بالقرى من خلال جهود المجالس القروية،والتي قامت بتنفيذ خطة العمل في ملف الأعمال اليومية لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والجمع من المنازل بالمدينة والقرى، وكذلك تمهيد وتسوية الطرق الترابية، ورفع الإشغالات والتصدي لمخالفات البناء والتعديات.

 

لجنة لتسهيل الحصول على الخدمات بالمصالح الحكومية في بني سويف

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