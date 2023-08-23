تستخدم في المخدرات وتسبب الجلطات، وقف صرف أدوية البرد المحتوية على سودوافدرين بهذه المحافظات

أصدرت الشركة المصرية لتجارة الأدوية منشورًا بوقف صرف كافة المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة السودوافدرين للصيدليات في 10 محافظات، بناء على تعليمات من هيئة الدواء المصرية.

وأوضح المنشور الذي أصدرته الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وحصلت فيتو على نسخة منه أن الإدارة المركزية للعمليات التابعة لهيئة الدواء المصرية، وجَّهت بوقف صرف كافة الأدوية التي تحتوي على مادة السودوافدرين للصيدليات في محافظات الآتية التي تضم أسوان، البحر الأحمر، الأقصر، الشرقية، الفيوم، أسيوط، مرسى مطروح، سوهاج، البحيرة، والإسكندرية.

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وكانت هيئة الدواء المصرية أصدرت تعليمات إلى شركات توزيع الدواء والصيدليات بشأن توريد المستحضرات الصيدلية على شكل أقراص وكبسولات تحتوي على المادة العلمية سودوافدرين.

وتضمنت التعليمات عدم توزيع تلك المستحضرات إلى المخازن إلا بعد الحصول على الموافقة من الإدارة العامة لمراقبة على الأسواق وموافاة هيئة الدواء المصرية بكل الكميات التي يتم توزيعها في شركات التوزيع والمخازن والصيدليات.

قائمة بأهم الأدوية التي تحتوي على سودوافدرين

ونرصد أهم الأدوية المحتوية على المادة الفعالة سودوافدرين منها:

1- كونجستال

2- كومتركس

3-كولد فري

4-باور كولد فلو

5-بروفين كولد

6-دولو دى

7-فلورست

8-بانادول كولد اند فلو

9- أكتيفيد

10- فلودريكس

وقال الدكتور علي عبدالله مدير مركز الدراسات الدوائية أن المادة الفعالة سودوافدرين يتم استخدامها استخدام خاطئ وتدخل في صناعة بعض المواد المخدرة منها الشابو والآيس.

أدوية سودوافدرين

وأضاف لـ "فيتو" أن أي مصنع دواء يبلغ هيئة الدواء المصرية بالكميات المنتجة من الأدوية لديه وحصر لكل المستحضرات في السوق.

وأكد أن ٩٥% من أدوية البرد الشهيرة في السوق سواء كونجستال أو كومتركس تحتوي على تلك المادة الفعالة وتستخدم في علاج نزلات البرد واحتقان الأنف والحلق والسعال وإزالة الاحتقان.

وأوضح أن تلك الأدوية لا تؤخذ سوى باستشارة الطبيب والصيدلي، نظرًا لأنها تسبب عدة آثار جانبية منها ضيق الأوعية الدموية وتسبب ارتفاع الضغط وزيادة ضربات القلب ويمكن أن تسبب جلطات لمرضي القلب.

جدير بالذكر أن مادة سودوافدرين تستخدم في أدوية علاج البرد والاحتقان الشهيرة منها الكونجستال وتتم إساءة استخدامها في تصنيع المواد المخدرة.