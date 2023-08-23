الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

جامعة بنها تفتتح غرفة الموسيقي بمركز رعاية الموهوبين والمُبدعين

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، غرفة الموسيقى بمركز رعاية الموهوبين والمُبدعين بالجامعة.

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جاء ذلك بحضور الدكتور سامى غنيمي عميد كلية التجارة، والدكتورة جيهان عبد الهادى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني شحته وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة  مني نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها، والأستاذ رفعت نان الأمين المساعد للشئون الإدارية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومديري الوحدات بالمركز.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى أن المركز أصبح واقعًا ملموسًا، يُطلق فعالياته من مبادرات ودورات تدريبية ومنح ومسابقات تميزه، بهدف اكتشاف الموهوبين وصقل مهاراتهم الإبداعية والابتكارية والفنية والأدبية والرياضية والتكنولوجية والعلمية وتطويرها، مع توفير بيئة حاضنة ومُحفزة لهم، وإعدادهم للمشاركة فى مسيرة الدولة نحو التنمية المُستدامة والشاملة.


وأشاد الدكتور تامر سمير  الى أن الجامعة كان لها السبق  في أن تكون من أولى الجامعات التي قامت بإنشاء مركزًا لدعم  الموهوبين والمبدعين، مشيرًا إلى تعدد الأهداف الاستراتيجية للمركز والتي جاء من ضمنها العمل على وضع آليات علمية دقيقة ومستدامة لاكتشاف الموهوبين مع إيجاد بيئة تتيح لهم إبراز قدراتهم وتنمية مواهبهم بجانب تنمية روح الإبداع لديهم، وتوجيه الطلاب الموهوبين للتعامل مع مستجدات العصر بفعالية كذلك تعزيز الانتماء الوطني لديهم.


من جانبها أوضحت الدكتورة منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين أن المركز يخطو خطى جادة نحو دعم بناء وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل لكي يتمكن الموهوبين والمبدعين تسخير مواهبهم وإبداعاتهم وجهودهم لخدمة الوطن على كافة المستويات العلمية والتكنولوجية والفنية والأدبية والرياضية

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الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور هانى شحته رئيس جامعة بنها

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