غرفة صناعة التكنولوجيا توقع 4 مذكرات جديدة للتفاهم، تفاصيل

قامت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتوقيع مذكرات تفاهم مع كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، معهد بحوث الإلكترونيات، ومشروع أعمال مصر Business Egypt الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

دور غرفة صناعة التكنولوجيا

أكد د. مصطفى صالح السرو – نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الغرفة تعمــل كحجر الزاوية الأساسي في الربــط بين كل مــن متطلبــات الشركات المحلية ومتغيرات الشركات العالمية وخطــط الحكومة المستقبلية.

Advertisements

أضاف أن الغرفة تقوم بدعم الشركات وتنفيذ العديد من المبادرات آخرها إطلاق مبادرة لتدريب مبادرة تأهيل أكبر عدد من المبرمجين المصريين خلال الفترة القادمة لخدمة الشركات الأعضاء من خلال محور تنمية القدرات والتطوير المؤسسي على توفير البرامج المختلفة وفقا لاحتياجات شركات القطاع، ومبادرة التصدير إلى أفريقيا، وكذلك المشاركة المجتمعية في سن القانونين والتشريعات، مما ينعكس على معدلات نمو الصناعة ومساهمتها في الدخل القومي وزيادة صادراتها من حلول وتطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أوضح المهندس خالد إبراهيم – رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الغرفة تعمل على التكامل والتعـاون مـع شركائنا مـن الجهات المختلفة من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع كبرى المؤسسات في مصر الداعمة للصناعة المصرية محليًا ودوليًا ولقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على وجه الخصوص.

أكد د. خالد صوفي - رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون وتنمية القدرات الإنتاجية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ورفع مستوى الجودة بما يتلاءم مع المعايير والمقاييس الدولية للوصول إلى التميز والتنافس على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

أضاف أن البرتوكول يأتي في إطار دعم خطط الحكومة للتنمية المستدامة حيث يعكس إيمان الحكومة المصرية بأهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي كما يمثل ايضا خطوة للتحرك نحو الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد د.يسري الشرقاوي -رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن مجال تكنولوجيا المعلومات يعتبر من أكثر المجالات الحيوية وأهمية في العالم الحديث خصوصًا في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة العالمية.

قالت د. شيرين عبد القادر محرم -رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ان توقيع بروتوكول التعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جاء نتاج تعاون فعلي سابق على أرض الواقع مع الغرفة التي تعد همزة الوصل بين كافة القطاعات العاملة في مجال تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مؤكدة أن مجالات التعاون بين الطرفين تشمل الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة ومسرعات الأعمال؛ لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة التابعة للغرفة، وإتاحة الإمكانات والمعامل الموجودة لدى المعهد فى عمليات القياسات والاختبارات، وكذا التعاون في البرامج التدريبية التخصصية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بالإضافة إلى التعاون في المشاريع والمبادرات محل الاهتمام المشترك بالمحافظات المختلفة.

وأشارت إيناس عبد العزيز – نائب رئيس برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أنه يأتي توقيع مذكرة التفاهم تتويجا للأنشطة التي يقوم برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الغرفة حيث يتم تقديم الدعم الفني للجنة ريادة الأعمال والابتكار بالغرفة لدعم الشركات الناشئة بقطاع التكنولوجيا من أجل التصنيع.

وتهدف اتفاقية التعاون بين الغرفة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إلى تطبيق المواصفات القياسية المصرية وتنمية القدرات الإنتاجية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ورفع مستوى الجودة بما يتلاءم مع المعايير والمقاييس الدولية.

بينما تهدف اتفاقية التعاون بين الغرفة وبرنامج أعمال مصر Business Egypt إلى تمكين بيئة أعمال أفضل لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكذلك توفير حقائب تدريبية للعاملين بالشركات المصرية لرفع كفائتهم، كما يساعم المشروع في دعم ريادة الأعمال وتقديم المسابقات الخاصة بتكنولوجيا التصنيع بالتعاون مع مبادرة الغرفة – مانيوتك.

بينما يهدف توقيع الغرفة اتفاقية تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تتناول عدة أوجه للتعاون منها على سبيل المثال لا الحصر تنسيق الزيارات التجارية الخارجية، تمكين المرأة الأفريقية ودخولها عمل السوق الصناعي وريادة الأعمال والتحول الرقمي داخل مصر وأفريقيا.

مساعدة الشركات الناشئة

في حين تهدف اتفاقية التعاون بين الغرفة ومعهد بحوث الالكترونيات بهدف مساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال التابعة للغرفة بإمكانيات المعهد من الأجهزة فى عمليات القياسات والاختبارات وغيرها من العمليات التي يمكن تقديمها من خلال المعهد.