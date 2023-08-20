وزير الاتصالات يشارك في جلسات الاجتماع الوزاري للاقتصاد الرقمي بالهند

شارك عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الاجتماع الوزاري المعني بالاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن أعمال مجموعة العشرين G20، التي تستضيفها الهند؛ بحضور وزراء الاقتصاد الرقمي بدول مجموعة العشرين و9 دول مدعوة وعدد من المنظمات الدولية المشاركة حيث شهد الاجتماع عقد 3 جلسات تم خلالها طرح الرؤى وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية الرقمية الداعمة للتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية.

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دور وزارة الاتصالات

وخلال مشاركته في جلسة "المهارات الرقمية" أشار عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن مصر لديها استراتيجية متكاملة لتطوير الكفاءات، وبناء القدرات الرقمية في إطار استراتيجية مصر الرقمية؛ مشيدا بالجهود المبذولة في مجموعة العشرين لتصميم مجموعة أدوات المهارات الرقمية بهدف بناء كوادر مؤهلة بما يتواكب مع المتطلبات المستقبلية في العالم.

أضاف أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات تبنت مجموعة من الأدوات والخطط والتي تشمل مبادرات للنشء وجيل المستقبل، فضلا عن نشر خدمات المحتوى والمعامل المتخصصة فى المحافظات؛ موضحا أن التجربة المصرية في مجال بناء القدرات الرقمية تأتي متوافقة مع مجموعة أدوات المهارات الرقمية لمجموعة العشرين بما فى ذلك توفير مبادرات لتنمية المهارات الرقمية لطلاب الجامعات، ومبادرات المهارات الرقمية لطلاب الدراسات العليا، وتنمية المهارات عبر الإنترنت، ومبادرات لتلبية الخطط الاستراتيجية مثل صناعة الإلكترونيات والأمن السيبراني وكذلك مبادرات لتنمية مهارات العمل الحر.

أشار إلى أنه يتم تنفيذ مبادرات بناء القدرات الرقمية بالتعاون مع المجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص، كما يتم تبنى نموذج شامل لضمان إتاحة فرص اكتساب المهارات الرقمية للجميع وتمكينهم من المساهمة في بناء الاقتصاد الرقمى؛ معربا عن تطلعه إلى التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق المصلحة المشتركة.

وفي سياق متصل؛ أوضح د. عمرو طلعت خلال مشاركته في جلسة "البنية التحتية الرقمية" أن تطوير البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية الداعمة للتحول الرقمي يعد أحد ركائز استراتيجية مصر الرقمية؛ مستعرضا جهود الحكومة لتوفير بنية تحتية رقمية مؤمنة لخدمة التحول الرقمى فى القطاع الحكومي حيث انضمت مصر لمبادرة Govstack العالمية، كذلك تم إطلاق مبادرة "معمل الابتكار الحكومي" بهدف تهيئة بيئة مواتية لتأهيل الشركات الناشئة وتمكينها من توفير حلول تكنولوجية مبتكرة فى مجال الخدمات الحكومية.

أضاف أنه تم تصميم عدد من المنصات التشاركية للحكومة، مثل منصة الحماية الرقمية، ومنصة التحقق من الهوية؛ مشيدا بما تضمنته وثيقة مجموعة العشرين عن أهمية تعزيز المعايير المفتوحة والبرمجيات مفتوحة المصدر، وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة التي تسمح لأنظمة البنية التحتية الرقمية الحكومية المختلفة في التواصل، مع إمكانية التشغيل البيني عبر الحدود، وكذلك أهمية تمكين التدفق الحر للبيانات مع الثقة وفقا للأطر القانونية ذات الصلة.

وأعرب د. عمرو طلعت عن ترحيبه بمشاركة الخبرات المصرية فيما يتعلق بالمستودع العالمي للبنية التحتية الرقمية؛ وكذلك التعاون مع الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين من خلال إطار ثلاثي مع البلدان العربية والأفريقية لنقل المعرفة والخبرة والممارسة ذات الصلة.

كما أشار د. عمرو طلعت خلال جلسة "الأمن في الاقتصاد الرقمي" إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تتوافق مع مبادئ مجموعة العشرين لاقتصاد رقمي آمن وموثوق ومرن؛ مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والهند فى مجال الأمن السيبراني والتي تتضمن العديد من مجالات التعاون فى هذا المجال الهام ومن بينها بناء القدرات، ومعايير وأنظمة الأمن السيبراني، والبحث والتطوير، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والوعى بالأمن السيبراني؛ لافتا إلى أن مذكرة التفاهم جاءت في إطار التعاون في عدد من المجالات والتى تشمل الحكومة الإلكترونية، والخدمات العامة الإلكترونية، والتعلم الإلكتروني، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار وريادة الأعمال، وتنمية القدرات، وتصميم وتصنيع أنظمة الإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة والحوسبة عالية الأداء.

وعلى هامش فعاليات أعمال الاجتماع الوزاري المعنى بالاقتصاد الرقمي؛ التقى د. عمرو طلعت مع المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات البنية التحتية للاتصالات والكابلات البحرية.

كما عقد د. عمرو طلعت لقاء مع عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد بدولة الإمارات العربية المتحدة ومدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حيث بحث اللقاء التعاون بين البلدين في مجالات حوكمة البيانات، وتنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية مشتركة لتطويع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى تطوير تطبيقات توفر حلول مبتكرة للتصدي للتحديات التى تواجه مجالات حيوية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في التدريب وبناء القدرات.

مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي

الجدير بالذكر أن مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي (DEWG) تهدف إلى تقديم رؤية استرشادية لصانعي السياسات لتحقيق التحول الرقمي والنمو الاقتصادي؛ وتعد مجموعة العشرين G20 هي المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، وتؤدي دورا هاما في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين في الفترة من 1 ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2023.