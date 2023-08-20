وزير الاتصالات يلتقي برواد الأعمال المصريين المشاركين بمسابقة قمة التحالف الرقمي الإبداعي

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برواد الأعمال ومؤسسي الشركات المصرية الناشئة من الفائزين والمشاركين في المسابقة التي أقيمت ضمن فعاليات قمة التحالف الرقمي الإبداعي لمجموعة العشرين G20 في مدينة بنجالور بالهند لدعم الشركات الناشئة والابتكارات؛ حيث فازت شركتين مصريتين بجائزة أفضل شركة ناشئة في مجال البنية الرقمية المؤمنة، وبجائزة أفضل شركة ناشئة باختيار الجمهور في مجال التكنولوجيا المالية.

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مشاركة وزير الاتصالات

جاء ذلك في ختام مشاركة د. عمرو طلعت في وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاجتماع الوزاري المعني بالاقتصاد الرقمي ضمن مجموعة العشرين بالهند وخلال اللقاء قدم د. عمرو طلعت التهنئة لرواد الأعمال الفائزين بالمسابقة؛ مشيدا بالمشروعات الريادية للشباب المصري المشارك بالمسابقة والتي تضمنت أفكار خلاقة وحلول مبتكرة في مجالات مختلفة تعكس تميز وإبداع الشباب المصري؛ مؤكدا على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا على دعم الشركات الناشئة وتشجيع الإبداع الرقمي وريادة الأعمال في كافة أنحاء الجمهورية.

شارك بالمسابقة 114 شركة ناشئة من 22 دولة تضم أقوى اقتصاديات العالم وتضمنت المسابقة 6 قطاعات رئيسية هي التكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا المالية، والبنية الرقمية المؤمنة، والاقتصاد الدائري.

وشارك في المسابقة 5 شركات ناشئة من مصر تم اختيارها من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"؛ حيث أعلن عن إطلاق دعوة لجميع الشركات الناشئة المصرية لتقديم الطلبات لاختيار شركات ناشئة مبتكرة للمشاركة فى المسابقة وفقا لمجموعة من المعايير.

وشملت الشركات المصرية المشاركة بالمسابقة كل من شركة بوسطة في فئة البنية الرقمية المؤمنة وشركة مونى فيلوز في فئة التكنولوجيا المالية وهما الشركتين الفائزتين كذلك شاركت شركة شونة فى فئة الاقتصاد الدائري؛ وشركة مزارع فى فئة التكنولوجيا الزراعية وهي شركة تكنولوجيا زراعية تهدف إلى تلبية الاحتياجات المالية الزراعية وغير الزراعية للمزارعين إضافة إلى شركة رولوجي في فئة التكنولوجيا الصحية.

وكانت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية قد قامت بتدشين التحالف الرقمي الابداعى لمجموعة العشرين فى ديسمبر الماضي والذي يعد امتدادا لرابطة الابتكار لمجموعة العشرين وضمن أعمال مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي التابعة للمجموعة.

ويهدف التحالف الرقمى الابداعى لمجموعة العشرين إلى إبراز الحلول الابتكارية وبناء شبكة من الشركاء المعنيين بالابتكار من رواد الأعمال، والمستثمرين، والشركات، وأصحاب المشروعات فى الدول الأعضاء بمجموعة العشرين والدول المدعوة بهدف دعمهم؛ وذلك فى إطار العمل على تقليل الفجوة الرقمية عالميا وتنشيط الاقتصاد العالمي.

واستمرت فعاليات قمة التحالف الرقمي الإبداعي لمجموعة العشرين خلال الفترة بمشاركة شركات تكنولوجية ناشئة من 22 دولة من بينها مصر بالإضافة إلى دول الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، وكندا، وفرنسا، والبرازيل، والمكسيك، وهولندا، وألمانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية وتركيا، والهند، ونيجيريا، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وسنغافورة، وإندونيسيا والأرجنتين، وعمان، وموريشوس.

وقد تم إجراء فعاليات المسابقة على مدار يومى 17 و18 أغسطس؛ فيما تضمن اليوم الثالث جولة لجميع الشركات الناشئة المشاركة فى المسابقة للإطلاع على بيئة الأعمال فى مدينة بنجالور بالهند.

اعمال مجموعة العشرين

الجدير بالذكر أن د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان قد شارك فى جلسات الاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن أعمال مجموعة العشرين G20 المنعقد في الهند والتي تم خلالها طرح الرؤى وتبادل الخبرات فى مجالات البنية التحتية الرقمية الداعمة للتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية. كما تضمن جدول أعمال الزيارة التي استغرقت يومين عقد اجتماعات مع عدد من السادة الوزراء ومسئولي شركة تيجاس الهندية بهدف تعزيز التعاون والاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.