لجنة الزمالك تستعد لصرف جزء من مستحقات اللاعبين

نادي الزمالك ، تلقي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وعدا من اللجنة المسئولة عن القلعة البيضاء بصرف جزء من مستحقاتهم المتأخرة خلال أسبوع.

وتدرس اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك برئاسة اللواء حسن موسي تشكيل لجنة لإدارة فريق الكرة بالنادي.

وتتجه النية لتشكيل لجنة كرة تضم بعض رموز الزمالك أمثال عبدالحليم علي وأيمن يونس وأشرف قاسم وطارق السيد لإدارة قطاع كرة القدم.

وطالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مسئولي إدارة الكرة صرف الشهر الأخير من راتبه لدي النادي.

ويعقد اللواء حسن موسى رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك اجتماعًا مهمًّا اليوم مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

اجتماع بين حسن موسى وأوسوريو

وكان حسن موسى أكد في تصريحات لبرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: “أنه سيعقد جلسة اليوم مع المدير الفني أوسوريو".

وأضاف: “أن الجلسة ستتضمن فحص كافة طلبات أوسوريو خلال الفترة المقبلة”.

ومن ناحية أخرى أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، تسلمت رسميًّا مهام عملها عن طريق مديرية الشباب والرياضة.

وكانت الساعات القليلة الماضية شهدت أزمة قانونية داخل نادي الزمالك، بخصوص تسلم اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة النادي مقاليد الأمور بعد صدور قرار تعيينها.

اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك تتسلم مهام عملها

وقال المصدر، إن التسليم والتسلم تم بشكل رسمي بين مديرية الشباب والرياضة واللجنة الثلاثية، عن طريق تسلم كافة الملفات على الوضع القائم، بعد عدم حضور المسؤولين التنفيذيين بالنادي بعد تقديم استقالتهم.

وكانت مصادر مطلعة، أكدت أن محاضر التسليم والتسلم ربما تتأخر حتى ساعة متأخرة مساء الثلاثاء، أو يتم تأجيل بعضها إلى الأربعاء، وذلك بسبب عدم وجود المسؤولين التنفيذيين بالنادي بعد تقديم استقالتهم، وهو ما يتطلب قيام مديرية الشباب والرياضة بتسلم كافة الملفات على الوضع القائم، باعتبارها متحملة المسؤولية القانونية عن هذا التسليم.

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وقالت المصادر: "مقولة الوضع القائم سيتم ذكرها في محضر التسليم والتسلم، حيث من المقرر أن تقوم المديرية بتسليم اللجنة الثلاثية ولكن المديرية لن تتسلم من أحد وبالتالي ستتسلم على الوضع القائم بالنادي وهو على عكس ما كان يحدث في السابق".

وشددت المصادر على أن لجنة المديرية الموجودة بالنادي حاليًّا برئاسة الدكتور أحمد عبد الوكيل تقوم بتسلم إدارات الاشتراكات والمالية والنشاط الرياض والخزينة والشؤون القانونية وباقي الإدارة على الوضع القائم، حيث إن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون النادي ستتسلم من المديرية.

تخوفات منعت تسليم اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك

وقالت المصادر: إن "هناك تخوفًا منطقيًّا من جانب اللجنة القانونية على عملية التسليم من المديرية لعدم وجود ممثلين تنفيذيين من المجلس السابق يقومون بالتوقيع على محاضر التسليم والتسلم وبالتالي ربما يأخذ الأمر بعض الوقت نظرًا لكثرة الملفات وحساسيتها".

وكشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن موقف مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، من الترشح لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وأكد أشرف صبحي في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن مرتضى منصور أكد له عدم ترشحه في الانتخابات القادمة لنادي الزمالك من أجل اختيار مجلس إدارة جديد.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "نشكر مجلس إدارة الزمالك الوطني المحترم الذي استقال عن طيب خاطر، وفضل المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية، اللجنة التنفيذية مهمتها الدعوة لإجراء انتخابات الزمالك، ومن يريد الترشح فليترشح ليتكون مجلس إدارة جديد وحتى تكوين المجلس سندعم الزمالك بكل ما نستطيع".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته قائلًا: "الأندية الجماهيرية ندعمها دائمًا ونقف بجوارها في خطوات التطوير، الزمالك نادٍ كبير نتابع خطواته بعد تعيين لجنة تنفيذية لإدارته".

يذكر أن الوزارة كانت قد قررت تكليف اللجنة الثلاثية المكونة من: اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي المدير التنفيذي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن عبد المنعم أبو سريع مديرَا النشاط الرياضي، بإدارة شؤون النادي، وذلك عقب استقالة المجلس السابق بالكامل من منصبه، لحين إجراء الانتخابات القادمة في أقرب جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

من ناحية أخرى، عقدت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، الثلاثاء، اجتماعًا مع اللجنة الثلاثية لتسليمها مهام عملها بالقلعة البيضاء.

وتسلمت اللجنة الجديدة بنادي الزمالك مهام عملها في نادي الزمالك، بعدما أعلنت وزارة الشباب والرياضة أسماء الثلاثي.

اللجنة الثلاثية تتسلم رسميا نادي الزمالك، فيتو

من ناحيته قال اللواء حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك: "أطمئن جمهور الزمالك، واحنا جايين لكي نعمل لنادي الزمالك من أجل أعضائه وجماهيره".

وتابع موسى في تصريحات خاصة لـ"فيتو": تلقيت اتصالات عدَّة من رموز النادي وأكدوا دعمهم لي وللنادي ولجمهور الزمالك والفريق.

وأوضح أن كافة أزمات الزمالك في خطة المجلس الجديد وإمكانية حلها خاصة أزمة القيد.. وقريبًا سنسمع أخبارًا جيدة بشأن التجديد لـ أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح نجمي الفريق الأبيض.

وكان مسؤولو وزارة الشباب والرياضة، أعلنوا رسميًّا أسماء اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة مجلس الإدارة.

أسماء لجنة الزمالك المؤقتة

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة (باعتبارها الجهة الإدارية المختصة) قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي لإدارة النادي، حيث ضمت كلًّا من:

- اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديرًا تنفيذيًّا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرًا ماليًّا.

- أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرًا للنشاط الرياضي.