مركز شباب الرضوانية بالأقصر يستقبل حملة أنت أقوى من المخدرات

استقبل مركز شباب الرضوانية التابع لإدارة شباب البياضية الحملة التوعوية "أنت أقوى من المخدرات" والتي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبالتنسيق مع الوحدة العامة لرعاية الطفل بمحافظة الأقصر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وتقدم مسئولي الحملة بتوعية الموظفين وأعضاء مركز الشباب بأهداف الحملة والمتمثلة في دعوة المتعاطي لأي نوع من أنواع المخدرات لأخذ قرار التعافي منها، وذلك عن طريق التواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عبر الخط الساخن 16023.

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وأوضح ممثلو الحملة أن الراغب في التعافي بعد تواصله مع الصندوق عبر الخط الساخن تقدَّم له الخدمة العلاجية بالمجان، وفي سرية تامة، ودون أي عقوبات جنائية.وذلك بحضور الاستاذة نجوى إبراهيم مسئول الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر وأعضاء فريق الحملة، تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب.

كما نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالاقصر خطة أندية السكان عن شهر اغسطس٢٠٢٣بعقد ( جلسة فيلم) توعوي بمركز شباب الحسينات بإدارة شباب"الطود"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وجاء ذلك بحضور اعضاء اندية السكان من مراكز الشباب وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة.

ويأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA ) لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج داخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.