إحالة سائق توك توك تسبب في مصرع شخص بالعياط للمحاكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة سائق توك توك للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل شخص فى إحدى قرى العياط بالجيزة نتيجة اصطدام التوك توك به.

وكانت النيابة العامة طالبت سرعة إجراء تحريات رجال المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

تفاصيل مصرع شخص في العياط



لقى شخص مصرعه نتيجة اصطدام توك توك به فى إحدى قرى العياط، وألقى رجال المباحث القبض على السائق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.





ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص فى حادث تصادم بإحدى قرى مركز العياط، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام توك توك بشخص أثناء سيره بالطريق، مما أسفر عن إصابته ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التى لحقت به، وألقى رجال المباحث القبض على السائق المتسبب فى الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

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