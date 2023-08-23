الأربعاء 23 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الجامعة العربية تعقد اجتماعا تنسيقيا للإعداد للدورة الثالثة للحوار السياسي مع اليابان

الجامعة العربية،
الجامعة العربية، فيتو

عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، اجتماع تنسيقي عربي على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء وذلك للإعداد والتحضير للدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني المقرر عقدها بتاريخ 2023/9/5 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على هامش أعمال الدورة (160) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني

وترأس الاجتماع السفير محمد عُرفي المندوب الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري).

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كما ترأس وفد الأمانة العامة سعادة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.

التحضيرات الجارية الخاصة بالدروة الثالثة للاجتماع الوزاري

وتم خلال الاجتماع إحاطة المندوبين الدائمين علمًا بالتحضيرات الجارية الخاصة بالدروة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني من اجل الحصول على نتائج ايجابية تخدم المصالح المشتركة وتحقق تطلعات قادة وشعوب الدول العربية واليابان.

الحوار السياسي العربي الياباني 

وافاد السفير منزلاوي إلى أن الحوار السياسي العربي الياباني على المستوى الوزاري تأسس بموجب مذكرة التعاون الموقعة بين وزير خارجية اليابان وأمين عام جامعة الدول العربية عام 2013، وعقدت الدورة الأولى لهذا الحوار عام 2017 بمقر الأمانة العامة وعقدت الدورة الثانية عام 2021 عبر الاتصال المرئي.

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