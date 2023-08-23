شاب يقتل شقيقه الاكبر لخلافات على الإرث فى البحيرة

أقدم شاب على قتل شقيقه الأكبر لخلافات بينهم على تقسيم الأرث فى البحيرة وتمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخيلة من ضبط المتهم .

تلقى قسم شرطة كفرالدوار بمديرية أمن البحيرة اخطارًا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعنى نافذ بالبطن وتوفـى عقب وصوله").



وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع شقيق المتوفـى وسؤاله أفاد بحدوث مشاجرة بين المتوفى وشقيقهما الأصغر "مقيم ذات العنوان" لوجود خلافات قام على إثرها بالتعدى على شقيقه المتوفـى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته التى أودت بحياته.



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و عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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