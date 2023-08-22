بمشاركة عشرات الآلاف، أسقف بني سويف يرأس قداس عيد صعود جسد السيدة العذراء

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف، وبمشاركة عدد من الآباء الكهنة قداس عيد إعلان صعود جسد السيدة العذراء بمحافظة بني سويف، وذلك بكنيسة دير السيدة العذراء ببياض العرب شرق النيل.

وأمضى الآلاف من زوار السيدة العذراء الليلة الكبيرة في التسبيح للسيدة العذراء رافعين قلوبهم بتضرعات إلى السيدة العذراء شفيعة الجنس البشري أمام عرش النعمة بالطلبات الخاصة ضارعين أن يحفظ الله بلادنا الحبيبة مصر من كل سوء.

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ومر اليوم الأخير بدون أي مشاكل تذكر بفضل جهود رجال الأمن وشباب الكشافة والأمن الإداري الذين بذلوا جهود كبيرة لإنجاح موسم السيدة العذراء، حيث قدرت المصادر عدد المترددين على دير بياض من محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة طوال فترة الاحتفال والتي امتدت إلى أسبوعين حوالي مليون شخص.

واستضاف دير السيدة العذراء ببياض العرب كالمعتاد منذ سنوات طويلة الاحتفال السنوي بموسم السيدة العذراء في ثوبه الجديد عقب عمليات تطوير وتأهيل لعدد من مباني وكافتيريات الدير.

مع اختفاء تام لعدد من الظواهر السلبية التي كانت لا تتناسب مع قدسية المكان والحدث وكان قد توافد محبي السيدة العذراء من مختلف مدن وقرى محافظة بني سويف ومن المحافظات المجاورة من الأقباط والمسلمين على دير السيدة العذراء ببياض منذ بدء الاحتفال بموسم السيدة العذراء تزامنا مع بدء صوم السيدة العذراء لنوال البركة والاستمتاع بالجو الرائع بالدير والذي يقع مباشرة على نهر النيل ويحرص زوار الدير على المشاركة في الطقوس الدينية من قداسات ونهضات وعشيات وترانيم والتي يقدمها الدير لزوراه على مدار اليوم.