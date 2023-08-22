وفاة طفل صعقًا بكهرباء مبرد مياه ببني سويف

لقي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي من مبرد مياه «كولدير» بأحد شوارع قرية الشقر بمركز الفشن بمحافظة بني سويف.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية بلاغا يفيد بمصرع طفل إثر تعرضه لصعق كهربائي من مبرد مياه في قرية الشقر التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وفاة الطفل "عاصم أحمد" البالغ من العمر 5 سنوات، مقيم بقرية الشقر التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة اثناء شربه للماء من أحد مبردات المياه بأحد شوارع القرية.

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة الى مستشفى الفشن المركزي وتحرير محضر بالواقعة، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة الطفل بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.