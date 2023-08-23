الحقوق المالية للمصاب أثناء العمل في قانون التأمينات
نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في باب تأمين إصابات العمل، الحقوق المالية لمصاب العمل.
تعويض الأجر
حدد القانون تعويض الأجر الذي يستحقه المصاب إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء العمل بما يعادل أجر المصاب الكامل.
المعاش والتعويض عن العجز المستديم
يستحق المصاب إذا تخلف عن الإصابة عجز كامل مستديم وكذا المستحقون عنه حال وفاته معاشًا يسوى بواقع 80% من أجر التسوية.
ويزاد المعاش المستحق في هاتين الحالتين بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا في إنهاء خدمة المؤمن عليه.
وقرر القانون أنه بالنسبة لمن لا يتقاضون أجرا من العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي، والمكلفين بالخدمة العامة فإن المعاش حال العجز الكامل المستديم أو الوفاة يقدر لهم بواقع 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش، ولا يقل عن 900 جنيه، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا.
معاش الإصابة والعجز الجزئي
كما يستحق المصاب من هذه الفئة إذا تخلف عن الإصابة عجزا جزئيا مستديما تقدر نسبته بـ35% أو أكثر معاشًا يساوي نسبة العجز مضروبًا في نسبة معاش العجز الكامل وفي هذه الحالة يزداد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا إذا أدى العجز المستديم إلى إنهاء الخدمة.
وأشار إلى أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضًا من دفعة واحدة تعادل نسبة هذا العجز مضروبًا في نسبة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات.
حرمان المصاب من تعويض الأجر
وتضمن القانون الأحكام الخاصة بتكرار الإصابة بالنسبة إلى المؤمن عليه والطريقة التي تتبع فى تقدير التعويض أو المعاش بالنسبة للإصابة الأخيرة.
ونص القانون على حرمان المصاب من تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى حالتين هما تعمد العامل إصابة نفسه وحالة حدوث إصابة بسبب سوء سلوك فاحش.
وقرر القانون إيقاف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص.
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