الحقوق المالية للمصاب أثناء العمل في قانون التأمينات

نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في باب تأمين ‏إصابات العمل، الحقوق المالية لمصاب العمل.

تعويض الأجر

حدد القانون تعويض الأجر الذي يستحقه المصاب إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء العمل بما يعادل أجر ‏المصاب الكامل.‏

المعاش والتعويض عن العجز المستديم

يستحق المصاب إذا تخلف عن الإصابة عجز كامل مستديم وكذا المستحقون عنه حال وفاته معاشًا ‏يسوى بواقع 80% من أجر التسوية.‏

ويزاد المعاش المستحق في هاتين الحالتين بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة ‏أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا في إنهاء خدمة المؤمن عليه.‏

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وقرر القانون أنه بالنسبة لمن لا يتقاضون أجرا من العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 ‏سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي، والمكلفين ‏بالخدمة العامة فإن المعاش حال العجز الكامل المستديم أو الوفاة يقدر لهم بواقع 65% من الحد الأدنى ‏لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش، ولا يقل عن 900 جنيه، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% ‏سنويًا.‏

معاش الإصابة والعجز الجزئي

كما يستحق المصاب من هذه الفئة إذا تخلف عن الإصابة عجزا جزئيا مستديما تقدر نسبته بـ35% أو ‏أكثر معاشًا يساوي نسبة العجز مضروبًا في نسبة معاش العجز الكامل وفي هذه الحالة يزداد هذا المعاش ‏بنسبة 1% سنويًا إذا أدى العجز المستديم إلى إنهاء الخدمة.‏

وأشار إلى أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب ‏تعويضًا من دفعة واحدة تعادل نسبة هذا العجز مضروبًا في نسبة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 ‏سنوات.‏

حرمان المصاب من تعويض الأجر

وتضمن القانون الأحكام الخاصة بتكرار الإصابة بالنسبة إلى المؤمن عليه والطريقة التي تتبع فى تقدير ‏التعويض أو المعاش بالنسبة للإصابة الأخيرة.‏

ونص القانون على حرمان المصاب من تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى حالتين هما تعمد العامل ‏إصابة نفسه وحالة حدوث إصابة بسبب سوء سلوك فاحش.‏

وقرر القانون إيقاف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص.‏