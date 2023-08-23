قانون التأمينات الاجتماعية، 9 موارد لصندوق التأمينات وفقا للقانون

كشف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات موارد صندوق التأمينات وتتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية ونتص المادة ٦ على أن تتكون.

١- الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه.

٢- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم.

٣- المبالغ الإضافية المستحقة.

٤- المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقا لأحكام هذا القانون.

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٥- حصيلة استثمار أموال الحساب.

٦- حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.

٧- حصيلة الغرامات المقضي بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

٨- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

٩- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.

ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود أرقام (٦، ٧، ٨، ٩) من هذه المادة.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عددا من الشروط للانتفاع بأحكام هذا القانون والاستفادة من التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند ما يأتي:

ألا يكون خاضعا لأحكام البندين أولا وثانيا من هذه المادة.

ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة

والمادة (٢) من القانون تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

أولا- العاملون لدى الغير:

١- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.

٢- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.

كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها في البندين (١، ٢)

٣- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

٤- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

التأمينات الاجتماعية والمعاشات

٥- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (٣)

ويشترط في البنود (٣، ٤، ٥) ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.

وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

ثانيا- أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم:

١- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

٢- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة.

٣- ملاك شركات الشخص الواحد.

٤- المشتغلون بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

٥- الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

٦- مالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر.

٧- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معا.

المعاشات، ٨- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.

٩- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع، بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.

١٠- الوكلاء التجاريين

١١- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

١٢- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.

١٣- العمد والمشايخ.

١٤- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.

١٥- الأدباء والفنانين.

١٦- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

١٧- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

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