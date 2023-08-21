الإثنين 21 أغسطس 2023
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خارج الحدود

السعودية تطلق إنذارا أحمر، سيول غزيرة على مكة والمياه تغرق الشوارع (فيديو)

أمطار مكة، فيتو
أمطار مكة، فيتو

هطلت أمطار غزيرة على مكة المكرمة، اليوم الاثنين، مصحوبة برياح وصواعق رعدية مع جريان السيول والمياه في الشوارع، بعدما أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر بشأن هطول الأمطار على المنطقة.

أمطار غزيرة على مكة المكرمة 

وكان المركز الوطني للأرصاد السعودية، توقع في تقرير صادر عنه حالة الطقس اليوم جاء فيه: أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.

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ويستمر توقع هطول الأمطار الرعدية فى السعودية، من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وكانت السعودية، أبرمت 9 عقود لمشاريع جديدة مختصة بتصريف مياه الأمطار والسيول في مناطق عدة فى مكة وبكلفة إجمالية تجاوزت 271 مليون ريال.

السعودية تبرم 9 عقود لتصريف مياه الأمطار بمكة

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس الأحد، عن المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، مكة، أسامة زيتوني قوله: إن مشاريع السيول تحظى باهتمام كبير من قبل الأمانة ممثلة في وكالة مشاريع السيول، نظرًا لما لها من أهمية كبيرة في تطوير شبكات السيول والعمل على دعم شبكة التصريف القائمة؛ حيث تهدف إلى تفادي مخاطر السيول والمحافظة على الأرواح والممتلكات، ومعالجة كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على السكان.

ولفت المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، إلى أن الأمانة تسعى إلى إبرام العقود الخاصة بتصريف مياه الأمطار والسيول وإنجازها وفق أحدث الطرق الفنية، مع متابعة الدقة في التنفيذ لهذه المشاريع الهامة خاصة في المناطق التي تكثر فيها الأودية والشعاب والتي أثبتت الدراسات أهميتها.

 

وأشارت وكالة الأنباء السعودية، إلى أن مكة تضم شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول تتجاوز أطوالها (560) كلم تحت الأرض، وتقوم الأمانة بمتابعتها بشكل دائم من قبل فرق من المختصين للتأكد من كفاءتها وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لجميع القنوات، والعبّارات، والخطوط الأنبوبية، والمسارات.

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