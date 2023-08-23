وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا يطلقان فعاليات مهرجان القلعة، وتكريم 11 شخصية في الافتتاح (صور)

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، وذلك في تمام الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري على مسرح محكى القلعة.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وتهدى الدورة الـ 31 من المهرجان هذا العام إلى كل من الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الأوبرا الأسبق، وتقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

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ويخرج حفل الافتتاح مهدى السيد ويستهل بالسلام الوطنى يعقبه استعراضا لاسقاطات ضوئية من تصميم عبد المنعم المصرى وموسيقى تامر غنيم.

المكرمون في افتتاح مهرجان القلعة

وتكرم وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا بعد ذلك 11 شخصية أثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربي إلى جانب أسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الأوبرا الاسبق، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقى حجاب، اسم الفنان الراحل أحمد منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدى نجيب، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة، المايسترو ناير ناجى، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان مدير عام الاضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبدالمقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

حفل فايا يونان

ويلى ذلك العرض الفنى حيث تقدم المطربة السورية فايا يونان عددا من أعمالها الخاصة منها: غن، مثل اليوم، يا ليته يعلم، يا قاتلي، فى الطريق إليك، أحب يديك إلى جانب نخبة من أعمال زمن الفن الجميل.

حفل مدحت صالح

ثم يقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر نخبة من غنائياته الشهيرة التى حققت قاعدة جماهيرية كبيرة منها جايلكم يا اللى وحشتونى، بحلم على قدى، ماشى فى ضلها، المليونيرات، النور مكانه فى القلوب، زى ما هى حبها، وعدى، حبيبى يا عاشق، يتقال، ابن مصر إضافة إلى مختارات من أعمال الطرب.

مهرجان القلعة 2023

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر المقبل.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى

وتضم 45 حفلا متنوعا منهم 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، أحمد جمال.

بالإضافة إلى نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد احمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.