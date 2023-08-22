فايا يونان تروج لحفلها بمهرجان القلعة: "شوق كتير وحب أكتر"

تفتتح المطربة السورية فايا يونان فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء للدورة الـ31 للعام الحالي والتي تنطلق أولى حفلاتها يوم 25 أغسطس الجاري ويتغني فى حفل الإفتتاح بجانب فايا الفنان الكبير مدحت صالح..

فايا يونان

وروجت فايا للحفل وكتبت عبر حسابها ب “فيس بوك”: الأحبّاء في مصر الحبيبة مرق سنة كاملة وكأنها عمر! لقائنا في مهرجان القلعة في القاهرة الجمعة القادم في 25 آ أغسطس. شوق كتير وحب أكتر! بشوف وجوهكم بخير الجمعة القادم.

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و فايا يونان مغنية سورية وتحمل بالإضافة الجنسية السويدية، وُلدت عام 1992 في مدينة المالكية لعائلة من كلدان سوريا، ونشأت في حلب، وتقيم حاليًا في بيروت… في عام 2003 هاجرت فايا مع عائلتها إلى السويد، حيث عملت ناشطة في مجال حقوق الإنسان والمُساعدة الاجتماعية عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي بالسويد… وله قرابة العشرون أغنية أبرزها: مثل اليوم وياقلبي وحب الأقوياء وما كنت أدري وجهك يا حلو..وغيرها الكثير المقرر أن تتغني بهم فى حفلها بالقلعة.

الأسعار الجديدة لتذاكر حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

تنطلق فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء هذا العام فى الثامنة من مساء الجمعة الموافق 25 أغسطس الجاري، وتتواصل على مدار 14 يوما متصلة حتى الخميس 7 سبتمبر.

وعدلت دار الأوبرا المصرية أسعار تذاكر دخول حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء لليوم الواحد، ليصبح 60 جنيها بدلا من 20 جنيها، ويتم حجز التذاكر من شباك تذاكر القلعة يوميا قبل مواعيد الحفل، على أن يبدأ الحفل الأول فى الساعة الثامنة مساء والثانى فى العاشرة مساء.

الفنانون المشاركون فى مهرجان القلعة

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بــ مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 31 يشمل عروضا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى.

بالإضافة إلى غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبد العزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.