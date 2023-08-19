الفتوى توضح الأوقات المكروه فيها الصلاة

أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ما هي أوقات المكروه فيها الصلاة، وهل هي فى النوافل والفروض، وهل يجوز ذكر الله فى هذه الأوقات؟.

الأوقات التي يكره فيها الصلاة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس،: "الوقت المكروه فيه الصلاة وهو مكروه فيه صلاة النوافل المطلقة، يعنى مثلا صليت الفجر وبعده لسه ما بين صلاة الفجر وشروق الشمس، ده وقت مكروه فيه الصلاة، لو على صلاة عشاء يمكن أصليها، لو على فريضة أصليها، لكن المكروه فيه إنى أقول أقوم أصلي ركعتين لله، ده نفل مطلق".

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واستكمل: "ذكر الله ليس له علاقة بالأوقات المكروه فيها الصلاة، لازم نخلى بالنا ذكر الله فى كل وقت".

صلاة النوافل

شرع الله -سبحانه وتعالى- عبادات زائدة على الفريضة يطلق عليها اسم النوافل، ومنها الصلوات النوافل: وهي الصلوات الزائدة عن الفرائض، ومنها ما يأتي:

ركعتا سنَّة الوضوء.

صلاة الضحى.

تحية المسجد.

صلاة الاستسقاء.

قيام الليل.

صلاة الحاجة.

نوافل يحبها الله من الصدقات

إنَّ من الأعمال المستحبة عند الله -تعالى- صدقةٌ يُعطيها المسلم لأخيه الفقير والمحتاج، قال الله -عز وجل- حاثًّا على الصدقة ومبيّنا أجرها الكبير المضاعف: (مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ما تَصَدَّقَ أحَدٌ بصَدَقَةٍ مِن طَيِّبٍ، ولا يَقْبَلُ اللَّهُ إلَّا الطَّيِّبَ، إلَّا أخَذَها الرَّحْمَنُ بيَمِينِهِ وإنْ كانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو في كَفِّ الرَّحْمَنِ حتَّى تَكُونَ أعْظَمَ مِنَ الجَبَلِ).

وتجدر الإشارة إلى أن الصدقة لا تقتصر فقط على الصدقة المالية، بل تشمل جميع أعمال الخير؛ كرعاية اليتيم، وحفر بئرٍ يشرب منه الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتبسم في وجه الناس، وإماطة الأذى عن الطريق، وإعانة الضرير على بلوغ أمره. عن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (تبسُّمُك في وجهِ أخيك صدقةٌ لك، وأمرُك بالمعروفِ ونهيُك عن المنكَرِ صدقةٌ، وإرشادُك الرَّجلَ في أرضِ الضَّلالةِ لك صدقةٌ، وبصرُك للرَّجلِ الرَّديءِ البصرِ لك صدقةٌ، وإماطتُك الحَجَرَ والشَّوكةَ والعَظْمَ عن الطَّريقِ لك صدقةٌ، وإفراغُك مِن دَلوِك في دَلْوِ أخيك لك صدقةٌ).