الخميس 17 أغسطس 2023
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دين ودنيا

أبرزها أحكام الجمع والقصر.. أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في مسائل الصلاة

الدكتور محمود شلبي،
الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل، مفاداه إنه يسافر مسافة أكثر من 85 كيلو، فهل يجوز له جمع الصلوات الخمس أم يجمع صلاتين مع بعض؟. 

شروط قصر الصلاة 

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "هو مسافر مسافة أكثر من 85 كيلو يبقى كده مباح له القصر، أى إنسان مسافر بيكون عنده رخصتين، يمكن أن يستخدم واحدة أو الاثنين معا، أو لا يتسخدمهما، أولهما جمع الصلاة وهو الظهر والعصر، بدون قصر، والثانى ممكن أجمعهما واقصر بيكونوا ركتين وركعتين".

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واستكمل: "لو هيسافر لمدة أكثر من 3 أيام، أو مجموع أيام الرحلة 5 أيام، له الجمع والقصر، لا يوجد مانع أو إشكال، ويمكن ألا يستخدم الرخصيتين ويصلى الصلاة فى وقتها"

ما حكم نسيان ركعة أثناء الصلاة

كما أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصلة تدعى "أميرة"، حول حكم نسيان ركعة أثناء الصلاة، وماذا تفعل حال وجود شكوك لديها حول نسيانها ركعة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "يختلف الأمر باختلاف حال الإنسان، يعنى لو الإنسان مبتلى بالتردد والشكوك الكثيرة، فى هذه الحالة لا يزيد ركعات، ولا يسجد للسهو، وإنما يبنى على الأكثر من هذا وهو أن الصلاة صحيحة".


وتابع: "لو هو غير متردد وغير شاك، فهنا يرجع الأمر هل هو ما زال فى موضوع الصلاة، لو تذكر وهو قريب عهد بالصلاة، عليه الاتنيان بالركن الذى تركه، يعنى لو ركعة يصليها، وهيقول التحيات، ثم يسجد للسهو ويسلم، لكن لو تذكر وقد طال الوقت يبقى فى هذه الحالة يعيد الصلاة".

أمين الفتوى: لا يجوز الجلوس فى الصلاة المفروضة إلا بعذر

وفي سياق متصل أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصلة تدعى "رحمة"، حول حكم الصلاة جالسا لعدم استطاعتها القيام ببعض الأركان فى الركوع والسجود؟. 


وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "الصلاة المفروضة الخمس، القيام فيها ركن من أركان الصلاة لا يجوز الصلاة جالسا إلا عند العذر، وكل شخص أولى بقدره وحاله".


واستكمل: "يعنى لو عندك مشكلة فى القيام، لازم أجيب البديل اللى هى أقف وبعدها أجلس على كرسى، وبعد كده لو عندى مشكلة فى الركوع يبقى أعمل بديل له، حتى ولو السجود يبقى أسجد من على كرسى، الركن الذى لا تستطيع فعله عليها أن تقوم ببديل وحل تستطيع تأديته من خلاله".

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