الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: تقنيات جديدة لاقتراع المصريين في الانتخابات

الانتخابات الرئاسية،
الانتخابات الرئاسية، فيتو

قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم توقيع بروتوكول مع هيئة البريد المصرية للاستفادة من انتشارها الواسع على مستوى أنحاء الجمهورية من أجل المساعدة في نقل اللوجستيات الخاصة بالهيئة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية إلي أن هذا البروتوكول يعكس اهتمام أجهزة الدولة كلها بالتعاون مع الهيئة للقيام بمهمتها الوطنية، موضحا أن الهيئة ستستفيد من البنية التحتية الخاصة بالبريد وتواجدها في جميع أنحاء الجمهورية والمحافظات والقرى لنقل المعدات والأوراق، وبالتالي الحصول على خدمة جيدة وسريعة.

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وأضاف «حمزة»: من المعروف أن الناخب كان يستطيع الدخول على موقع الهيئة بالإنترنت لمعرفة مقر اللجنة الانتخابية من خلال الرقم القومي، اما الآن فنحن نعمل علي توفير تقنية حديثة لمعرفة الموقع الجغرافي الخاص بالمقر التابع له».

https://www.youtube.com/watch?v=gYZAqqIvPSU

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مجلس إدارة الهيئة صرح في بيانات سابقة بأن القضاة متواجدون منذ اللحظة الخاصة بإعداد الجدول الزمني وصولا للانتخابات حتى الفرز وإعلان النتيجة، مشيرا إلى أنه تم تحديد الكميات المطلوبة من الحبر الفوسفوري المستخدم في العملية الانتخابية كون الأعداد المقيدة في جداول الناخبين زادت، ونوفر كل الاشتراطات الصحية المطلوبة، موضحا ان الحبر الفورسفور أحد الضمانات الموجودة للناخب لأداء العملية الانتخابية.

وعن سؤاله حول كيفية التنسيق بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام سواء المحلية او الأجنبية الموجودة في مصر لاستخراج التصاريح اللازمة للتغطية، أضاف: لدينا منظمات موجودة ومقيدة بالفعل لها تصاريح سابقة، والموقع الرسمي لهيئة «الويب سايت» يوفر إمكانية تسجيل المنظمات، ونرحب بأي منظمة محلية أو دولية تريد التواجد وفقا للشروط والتصاريح التي يتم استخراجها من قبل الهيئة».

وتابع، أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني وكل المواعيد الإجرائية، موضحا أنه خلال الفترة الحالية منذ فترة طويلة، يراجع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس التنفيذي كل اللوجستيات والعمليات المطلوبة، ويعد مشروعات للقرارات الخاصة بالعملية الانتخابية، وستُصدر تلك القرارات في مواعيدها قريبا.

وأكد ترحبيه بكل وسائل الإعلام أثناء إعلان القرارات سالفة الذكر الخاصة بالعملية الانتخابية، موضحا أنه سيتم الإعلان عن تحديد موعد مؤتمر للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن كل المواعيد الإجرائية، وباليوم التالي سيتم نشر هذه الجدول الرسمي في الجريدة الرسمية.

وعن اقتراع المصريين بالخارج، يرى «حمزة»، أن الطريقة المتبعة طيبة ولا يوجد بها أي مشكلات او معوقات، ومجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات يبحث هذه الطريقة من أجل التغلب على أي سلبيات موجودة.

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الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماع مجلس إدارة الهيئة

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