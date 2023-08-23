نتائج مباريات الأسبوع الخامس بدوري مراكز الشباب بالأقصر

ننشر نتائج مباريات الأسبوع الخامس من دوري مراكز الشباب بالأقصر "توتال انرجيز "في نسخته العاشرة الذي اطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالاقصر.

وجاءت منافسات دوري مراكز الشباب في المجموعة الثالثة في الأسبوع الخامس علي النحو التالي؛ فوز مركز شباب الكيمان 2 علي مركز شباب أرمنت 1، فوز مركز شباب المريس 3 علي مركز شباب العشي 0 انسحاب، تعادل مركز شباب نجع قباح 1 علي مركز شباب المستقبل 1.

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وأقيمت جميع المباريات في تمام الساعة الخامسة مساء علي ملاعب مراكز شباب محافظة الأقصر وذلك بأشراف مراقبين المباريات من الادارة العامة لتنمية الشباب وطاقم التحكيم من منطقة الأقصر لكرة القدم وتقام المباريات تحت اجراءات امنية من قوات الشرطة بالأقصر وهيئة الاسعاف المصرية بالأقصر، تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب والاستاذة جيهان عبدة مدير ادارة تنمية الشباب وفريق عمل ادارة تنمية الشباب.

كما شهد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، برفقة عمر حرزالله مدير ادارة شباب الأقصر ، فعاليات حفل مبادرة خُطي لتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة، لدعم أهالينا من فئة ذوي الهمم، وذلك بحضور الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، وعدد من قيادات المؤسسة ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشملت فعاليات الحفل تقديم عدد من الفقرات الفنية المختلفة كما تم تسليم عدد ٤٥ كرسيا متحركا عاديا وكهربائيا للحالات المستحقة الواردة من المؤسسة، حيث تعد الأقصر ضمن المرحلة الأولى من فعاليات المبادرة مع محافظتي (المنوفية- سوهاج) على أن يأتي تباعا باقي المحافظات.



وتهدف هذه المبادرة إلى توفير عدد 1000 كرسي متحرك لذوي الإعاقات الحركية على مدار 4 شهور، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية على ذوي الهمم وذلك إسهاما من المؤسسة ليتمكن ذوو الهمم من سهولة الحركة ومواصلة حياتهم بشكل طبيعي وأسهل.



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