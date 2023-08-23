الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

نتائج مباريات الأسبوع الخامس بدوري مراكز الشباب بالأقصر

دوري مراكز الشباب
دوري مراكز الشباب بالأقصر، فيتو

ننشر نتائج مباريات  الأسبوع الخامس  من دوري مراكز الشباب بالأقصر  "توتال انرجيز "في نسخته العاشرة الذي اطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالاقصر.

وجاءت منافسات   دوري مراكز الشباب في المجموعة الثالثة في الأسبوع الخامس علي النحو التالي؛ فوز مركز شباب الكيمان 2  علي مركز شباب أرمنت 1، فوز  مركز شباب المريس 3 علي مركز شباب  العشي  0 انسحاب، تعادل  مركز شباب نجع قباح 1 علي مركز شباب المستقبل 1.

Advertisements

وأقيمت جميع المباريات في تمام الساعة الخامسة مساء علي ملاعب مراكز شباب محافظة الأقصر وذلك بأشراف مراقبين المباريات من الادارة العامة لتنمية الشباب وطاقم التحكيم من منطقة الأقصر لكرة القدم وتقام المباريات تحت اجراءات امنية من قوات الشرطة بالأقصر وهيئة الاسعاف المصرية بالأقصر، تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب والاستاذة جيهان عبدة مدير ادارة تنمية الشباب وفريق عمل ادارة تنمية الشباب.

كما شهد  صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، برفقة عمر حرزالله مدير ادارة شباب الأقصر  ، فعاليات حفل مبادرة خُطي لتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة، لدعم أهالينا من فئة ذوي الهمم، وذلك بحضور الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، وعدد من قيادات المؤسسة ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشملت فعاليات الحفل تقديم عدد من الفقرات الفنية المختلفة كما تم تسليم عدد ٤٥ كرسيا متحركا عاديا وكهربائيا للحالات المستحقة الواردة من المؤسسة، حيث تعد الأقصر ضمن المرحلة الأولى من فعاليات المبادرة مع محافظتي (المنوفية- سوهاج) على أن يأتي تباعا باقي المحافظات.


وتهدف هذه المبادرة إلى توفير عدد 1000 كرسي متحرك لذوي الإعاقات الحركية على مدار 4 شهور، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية على ذوي الهمم وذلك إسهاما من المؤسسة ليتمكن ذوو الهمم من سهولة الحركة ومواصلة حياتهم بشكل طبيعي وأسهل.
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر محافظ الأقصر محافظة الأقصر فيتو مبادرة خطي حياة كريمة دوري مراكز الشباب

مواد متعلقة

نائب محافظ الأقصر يشهد تسليم 45 كرسي متحرك لذوي الهمم

درجة الحرارة بالأقصر تسجل 43 نهارا

إطلاق 12 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

ضبط 6500 عبوة لوليتا مجهولة المصدر بالأقصر

مناقشة ظاهرة ختان الإناث والزواج المبكر خلال اجتماع لجنة حماية الطفل بالأقصر

تحصين 34 ألف حيوان ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالأقصر

منصة أيادي مصر بالأقصر تنظم دورة لتعليم الخياطة

سماء الأقصر تتزين بـ23 رحلة بالون طائر

الأكثر قراءة

اتجاه في الزمالك لتشكيل لجنة كرة وهذه أبرز الأسماء

نتيجة الاختبار التحريري لمسابقة الأئمة (رابط مباشر)

الانتخابات الرئاسية، التفاصيل الكاملة المنظمة لاختيار نواب رئيس الجمهورية

رياح عاتية في مكة المكرمة تطيح بالعمال والمعتمرين وتثير خوف النشطاء (فيديو)

رضا سليم أحدث نجوم الإعلانات في الأهلي

ارتفاع يضرب سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية الأربعاء 23-8-2023

رسو الناقلة BW LESMES في غاطس السويس عقب نجاح عملية قطرها (صور)

مفاجأة بخصوص مفاوضات أهلي جدة مع فيراتي

Advertisements

منوعات

المزيد

هبوط مركبة فضاء هندية على سطح القمر اليوم

عصفورة الهواء، آية تقفز من ارتفاع 2500 قدم لتتعلم الصبر (فيديو)

أستاذ باليابان: ناسا تستعد للبحث عن كنز قارون في الفضاء

قطع الكهرباء عن آلاف الأمريكيين بسبب العاصفة هارولد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 23-8-2023 في بداية التعاملات

بداية من الجمعة، السكك الحديدية تضيف قطارات جديدة

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مخاطر الإفراط في تناول الجمبري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة الإمام وهو جالس والمأمومون وقوف؟ أمين الفتوى يجيب

اذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم سماع الأغاني فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية