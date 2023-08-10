مياه أسيوط تنظم ندوة توعوية بترشيد الاستهلاك بالتعاون مع الأوقاف
تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد حطتها التوعوية الموسعة لترشيد استهلاك المياه والحد من الاسراف في استخدامها، وتوجيه استهلاكها الوجهة الصحيحة.
ترشيد استهلاك المياه
وفي هذا السياق أكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن فاعليات الخطة التوعوية لا تنفصل عن مؤسسات المجتمع المدني ومشاركة الجمهور مع أبناء الشركة من مسئولي فريق التوعية والمشاركة المجتمعية لتحقيق طفرة غير مسبوقة في الرقي بمستوى الوعي الثقافي الهادف إلى ترشيد استهلاك المياه.
جاء ذلك بحضور الشيخ الدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف لرفع الوعى المائى لدى المواطنين لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة وترشيد إستهلاكها وذلك في إطار التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب ومديرية الأوقاف.
سلسلة ندوات توعية
وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط على أهمية ودور الدين في الحفاظ على نعمة مياه الشرب وأن جعلها الله عز وجل مصدر للحياة كما أكد على أهمية متابعة العاملين لأماكن الوضوء بالمساجد وسرعة الإبلاغ عن أعطال صنابير المياه تجنبأ إهدار المياه لافتا إلى أن هذه الندوة تعد واحدة من سلسلة ندوات التوعية التي تنظمها شركة المياه والصرف الصحي تحفيزا للمواطنين.
جاءت الندوة التوعوية في إطار التعاون المثمر والبناء بين شركة المياه ومديرية الأوقاف بأسيوط بمسجد التقوى بحضور أحد الكيميائيين بمعمل الشركة لتعريف الجمهور بمراحل تنقية المياه الأمر الذي يستلزم ضرورة الحفاظ عليها كما تحدثت الندوة عن ضرورة الحفاظ على المياه وكيفية ترشيدها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.