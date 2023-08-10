مياه أسيوط تنظم ندوة توعوية بترشيد الاستهلاك بالتعاون مع الأوقاف



تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد حطتها التوعوية الموسعة لترشيد استهلاك المياه والحد من الاسراف في استخدامها، وتوجيه استهلاكها الوجهة الصحيحة.

ترشيد استهلاك المياه



وفي هذا السياق أكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن فاعليات الخطة التوعوية لا تنفصل عن مؤسسات المجتمع المدني ومشاركة الجمهور مع أبناء الشركة من مسئولي فريق التوعية والمشاركة المجتمعية لتحقيق طفرة غير مسبوقة في الرقي بمستوى الوعي الثقافي الهادف إلى ترشيد استهلاك المياه.

Advertisements

IMG-20230727-WA0125 IMG-20230727-WA0120 IMG-20230727-WA0123 IMG-20230727-WA0126 IMG-20230727-WA0124 IMG-20230727-WA0122 IMG-20230727-WA0121



جاء ذلك بحضور الشيخ الدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف لرفع الوعى المائى لدى المواطنين لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة وترشيد إستهلاكها وذلك في إطار التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب ومديرية الأوقاف.

سلسلة ندوات توعية

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط على أهمية ودور الدين في الحفاظ على نعمة مياه الشرب وأن جعلها الله عز وجل مصدر للحياة كما أكد على أهمية متابعة العاملين لأماكن الوضوء بالمساجد وسرعة الإبلاغ عن أعطال صنابير المياه تجنبأ إهدار المياه لافتا إلى أن هذه الندوة تعد واحدة من سلسلة ندوات التوعية التي تنظمها شركة المياه والصرف الصحي تحفيزا للمواطنين.



جاءت الندوة التوعوية في إطار التعاون المثمر والبناء بين شركة المياه ومديرية الأوقاف بأسيوط بمسجد التقوى بحضور أحد الكيميائيين بمعمل الشركة لتعريف الجمهور بمراحل تنقية المياه الأمر الذي يستلزم ضرورة الحفاظ عليها كما تحدثت الندوة عن ضرورة الحفاظ على المياه وكيفية ترشيدها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ