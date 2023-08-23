فيورنتينا يحدد مهلة لبيع سفيان أمرابط

حدد نادي فيورنتينا الإيطالي موعدًا نهائيًا، أمام الدولي المغربي سفيان أمرابط، ليقرر ما إذا كان سيغادر النادي أم لا.

وارتبط اسم سفيان أمرابط بالرحيل عن فيورنتينا هذا الصيف، وسط اهتمام كبير من أندية أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن فيورنتينا سيمنح أمرابط ما بين 48 إلى 72 ساعة فقط، ليقرر ما إذا كان سيبقى أم يرحل.

ويرغب فيورنتينا بهذه الخطوة في تجنب البحث المتأخر عن بديل للمغربي أمرابط، إذا قرر النجم المغربي المغادرة في آخر ساعات الميركاتو.

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وأشارت الصحيفة إلى أن السعر الذي وضعه الفيولا لبيع أمرابط يبلغ 30 مليون يورو.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى اهتمام ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد بخدمات أمرابط الذي ينتهي عقد مع فيورنتينا في ختام الموسم المقبل.

ليفربول يتصدر سباق التعاقد مع أمرابط

كشفت تقارير صحفية أن ليفربول، اقترب من حسم صفقة التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، نجم وسط فيورنتينا، هذا الصيف.

وتمتع سفيان أمرابط باهتمام بعض أندية أوروبا مثل ليفربول، ومانشستر يونايتد، وأتلتيكو مدريد، بعد تألقه مع منتخب المغرب في مونديال قطر 2022.

ووفقا لصحيفة "AD.nl" الهولندية، فإن ليفربول تصدر سباق التعاقد مع سفيان أمرابط، وبات متفوقا على المان يونايتد، وأتلتيكو مدريد.

وأضافت "مسئولو الريدز توصلوا بالفعل لاتفاق مع فيورنتينا، على ضم سفيان أمرابط مقابل 35 مليون يورو".

وواصلت الصحيفة "سيكون أمرابط خير تعويض للريدز بعد فشل صفقتي كايسيدو، ولافيا، مع رحيل الثنائي جوردان هندرسون، وفابينيو للدوري السعودي".

ويرتبط سفيان أمرابط بعقد مع فيورنتينا حتى 30 يونيو 2024.