الأربعاء 23 أغسطس 2023
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خارج الحدود

انفجار قنبلة قرب مدرسة للأونروا بمخيم عين الحلوة في لبنان

انفجار قنبلة قرب
انفجار قنبلة قرب مدرسة للأونروا بمخيم عين الحلوة، فيتو

انفجرت قنبلة قرب إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان، اليوم الأربعاء، حسبما قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

 استنفار عسكري كبير لحركة فتح

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية أنه لم تقع إصابات جراء الانفجار.

كان قائد قوات "الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، أكد أن ما يتردد عن وجود استنفار عسكري كبير لحركة "فتح" داخل مخيم عين الحلوة مبالغ فيه تمامًا وغير واقعيّ على الإطلاق.

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حالات استنفار استثنائية

وذكر أبو عرب لـ"لبنان 24" أن الإجراءات الأمنية المُتخذة ضمن المخيّم ما زالت على حالها، وليست هناك أي حالات استنفار استثنائية كتلك التي تمّ الحديث عنها، خصوصًا على صعيد نصب صواريخ.

وعلى الجانب الأخر استؤنفت، الأربعاء الماضى، الاجتماعات اللبنانية الإسرائيلية حول الخط الأزرق الحدودي الفاصل بين البلدين.

وعقد اجتماع ثلاثي برئاسة قائد القوة الأممية المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، أرولدو لازارو، وبحضور وفدين من كبار الضباط في الجيشين اللبناني والإسرائيلي.

وأفاد بيان صدر عن "يونيفيل" أن "المناقشات ركزت على الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، وقضايا أخرى في نطاق تفويض اليونيفيل بموجب قرارات" مجلس الأمن.

اجتماعات ثلاثية منتظمة تحت رعاية اليونيفيل

وأشار إلى أنه "منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، عُقدت اجتماعات ثلاثية منتظمة تحت رعاية اليونيفيل كآلية أساسية لإدارة الصراع وبناء الثقة".

وقال إن "اجتماع اليوم كان الاجتماع الدوري الـ162 لهذا الشأن "، ويأتي قبل قرار من مجلس الأمن بشأن تجديد تفويض قوة اليونيفيل في جنوب لبنان.

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مخيم عين الحلوة الأمن الوطني الفلسطيني حركة فتح الأونروا

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