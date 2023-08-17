انقطاع التيار الكهربائي عن كامل لبنان وحالة شلل في البلاد

ساد الظلام في جميع أنحاء لبنان بعد انقطاع الكهرباء بشكل كامل في البلاد، أمس الأربعاء، إثر انعدام التغذية عن المرافق الأساسية للدولة.

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، بدء توقف محطتي توليد الكهرباء في دير عمار والزهراني عن العمل بدءًا من أمس.

وأبلغت شركة برايمساوث المشغلة للمحطتين، مؤسسة كهرباء لبنان أنها ستقوم بتوقيف مجموعات محطتي الزهراني ودير عمار عن العمل.

إصابة المرافق الحكومية في لبنان بالشلل

وأدى انقطاع التيار الكهربائي لإصابة المرافق الحكومية بنوع من الشلل، ويظهر الفيديو التالي الظلام الذي غرق فيه مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت.

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ويعمل مطار رفيق الحريري حاليًّا بخطة الطوارئ والمولدات الخاصة التابعة له.

مؤسسة كهرباء لبنان تعلق علي انقطاع التيار

وقالت مؤسسة كهرباء لبنان: "كان ورد إلى مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 8/8/2023 كتاب من مشغل معملي دير عمار والزهراني شركة PRIMESOUTH تضمن إنذارًا بتوقيف هذين المعملين وتسليمهما إلى المؤسسة يوم الجمعة الماضى الموافق 11 أغسطس، بسبب عدم قبضه لمستحقاته بالعملة الأجنبية، حيث مدد هذا المشغل أجل هذا الإنذار في حينه ليصبح لغاية الأربعاء بعد تلقيه وعودًا من السلطات المختصة بمراجعة مصرف لبنان بهدف تسديد جزء من هذه المستحقات، ولكن دون جدوى لتاريخه".

وتوضح مؤسسة كهرباء لبنان أنها سبق وطلبت، بموجب كتابها رقم 2695 تاريخ 5/7/2023 إلى مصرف لبنان، تحويل مبلغ وقدره 10 ملايين دولار أمريكي لحساب المشغل المذكور بموجب عقد تشغيل وصيانة معملى دير عمار والزهراني، وذلك وفقًا للآلية الموضوعة من جانب مصرف لبنان لتحويل إيرادات المؤسسة من تحصيل فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية إلى دولارات أميركية، ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 26/5/2023.

مصرف لبنان يتخلف عن سداد المستحقات المالية

ولكن لم يتم تسديد هذا المبلغ إلى المشغل لتاريخه، وعطفًا على كتب المؤسسة العديدة إلى مصرف لبنان، آخرها الكتاب رقم 3351 تاريخ 16/8/2023، لطلب تحويل هذه الإيرادات من تحصيل الفواتير إلى دولارات أمريكية وفقًا للآلية المذكورة وقرار مجلس الوزراء المشار إليه، علمًا بأن قيمة هذه الإيرادات تساوى بحسب هذه الآلية 37،252،551 دولارًا أمريكيًّا حتى اليوم في حساب مؤسسة كهرباء لبنان المفتوح لدى مصرف لبنان، ولكن لم يتم تحويل هذا المبلغ إلى الدولار الأمريكي من قِبل مصرف لبنان لحساب المؤسسة لتاريخه، ولو جزئيًّا، ما يحول دون إمكانية تسديد بعض متوجبات المؤسسة المالية المترتبة بالعملة الأجنبية، ويؤثر بالتالي سلبًا في سلامة الاستثمار وحسن سير المرفق العام.

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