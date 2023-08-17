الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

الأونروا تدعو الجهات المسلحة إلى إخلاء مواقعها في مخيم عين الحلوة

الأونروا، فيتو
الأونروا، فيتو

ذكرت مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس أن المنظمة تلقت تقارير مقلقة، أفادت أن "جهات مسلحة لا تزال تحتل مواقع بينها مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان".

مدارس تابعة للأونروا

وأضافت كلاوس أن "المجمع يحتوي على أربع مدارس تابعة للأونروا توفر التعليم لـ3200 طفل من لاجئي فلسطين"، مشددة على أن "هذا انتهاك صارخ لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، مما يهدد حيادية منشآت الأونروا ويقوض سلامة وأمن موظفينا ولاجئي فلسطين، والأونروا تدين بشدة هذه الأفعال".

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وأكدت أنه "يجب حماية جميع منشآت الأونروا، بما في ذلك المدارس في جميع الأوقات".

ودعت جميع الجهات المعنية إلى "إخلاء مبانيها فورا حتى تتمكن الوكالة من استئناف الخدمات الحيوية وتقديم المساعدة إلى جميع لاجئي فلسطين المحتاجين".

وعلى الجانب الأخر حذرت مديرة وكالة "الأونروا" الأممية في لبنان، دوروثي كلاوس، الجمعة الماضية من تدهور الأوضاع في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بجنوب لبنان.

وأوضحت دوروثي كلاوس أن 400 منزل تدمرت بسبب اشتباكات مخيم عين الحلوة، مؤكدة أن الوضع في المخيم لا يزال غير مستقر.

الآثار التي تركتها الاشتباكات المسلحة

وتحدثت كلاوس أثناء مشاركتها، عبر الفيديو، في المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، عن الآثار التي تركتها الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في 30 يوليو، واستمرت قرابة أسبوع.

وأشارت إلى أن الأعمال العدائية دفعت مئات العائلات للنزوح، وعاد بعضهم بالفعل إلى المخيم، متوقعة أن تكون الاشتباكات قد أسفرت عن دمار ما بين 200 و400 منزل داخل المخيم وفي المناطق المحيطة به.

وقالت إن مجمعا مدرسيا تابعا للأونروا يتسع لأكثر من 3000 طفل "تعرض للانتهاك"، كما تعرضت منشآت أخرى تابعة للأمم المتحدة بما فيها مدارس أخرى ومركز صحي، لأضرار، معلنة "أننا ما زلنا غير قادرين على الوصول إلى كل مناطق المخيم بالكامل".

استئناف العمل في 50% من المخيم

وأوضحت أن الوكالة استأنفت عمليتها في 50 في المائة من مناطق المخيم حيث تم إعادة فتح مركز صحي واحد، مضيفة أنهم قاموا أيضا بجمع القمامة والتطهير وإزالة الأنقاض.

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الأونروا مخيم عين الحلوة لبنان

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