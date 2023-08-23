قوانين البناء والانتخابات الرئاسية والمحليات تتصدر أجندة البرلمان بدور الانعقاد الرابع.. والغموض يسيطر على مستقبل الأحوال الشخصية والإيجار القديم

يعاود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة في دور الانعقاد الرابع في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

عودة مجلس النواب للانعقاد في أكتوبر المقبل

ومع عودة المجلس للانعقاد ينتظر عدد كبير من المصريين صدور قائمة من التشريعات الهامة، والتي شرع مجلس النواب في مناقشتها أو تناولها في الحديث بالفعل.

موقف قانون التصالح في مخالفات البناء

وفي مقدمة هذه التشريعات، القوانين المتعلقة بالبناء، وهي قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس عماد سعد حموده، إلا أن الحكومة أعلنت إدخال بعض التعديلات عليه، ومن ثم تم التأجيل، ومن المتوقع أن يرى النور في دور الانعقاد المقبل.

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ومع تزايد شكاوى المواطنين بسبب تعقيد الإجراءات في الحصول على تراخيص البناء، فإنه من المتوقع أيضا إدخال تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد في دور الانعقاد الرابع، استجابة لمطالب العديد من المواطنين.

أما القانون الثالث المرتبط بمنظومة البناء وهو المتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، فعلى الرغم من صدور القانون، إلا أن عقبات كثيرة تواجه المواطنين في هذا الشأن.

تعديل قانون الانتخابات الرئاسية

ووفقا لمخرجات الحوار الوطني، فإن هناك مجموعة من التشريعات والتي من المتوقع أن ترى النور في دور الانعقاد المقبل، وفي مقدمتها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، استعدادا للاستحقاق الدستوري في أبريل 2024.

يأتي ذلك في ظل وجود مطالب بتعديل القانون رقم 22 لسنة 2014، بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، لاسيما ما يتعلق بسقف الصرف المالي في الحملات الانتخابية وغيرها.

قانون الإدارة المحلية على أجندة مجلس النواب

ومن المتوقع أيضا أن يشهد دور الانعقاد الرابع، مناقشة قانون الإدارة المحلية، لإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وهو من أبرز التوصيات الخاصة بالحوار الوطني.

ومن الجدير بالذكر أن قانون الإدارة المحلية تمت الموافقة عليه في لجنة الإدارة المحلية بالفصل التشريعي الأول، إلا أنه لم يتم مناقشته في الجلسة العامة بسبب اعتراض الأغلبية البرلمانية وقتها.

ومن التشريعات المعلقة أيضا والمتوقع إقرارها في دور الانعقاد المقبل، وهي قانون العمل، والذي أخذ رحلة طويلة منذ الفصل التشريعي الأول.

رحلة طويلة لمشروع قانون العمل في مجلس النواب

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول على القانون، إلا أنه تم الإجراء، ليبدأ رحلة جديدة في الفصل التشريعي الحالي، بإحالته لمجلس الشيوخ، وبعد الموافقة عليه، عاد إلى لجنة القوى العاملة، والتي ارتأت نظرا للخلاف حول المواد إرجاء المناقشة للتوافق حول مشروع القانون.

ويتصدر أجندة مجلس النواب، في دور الانعقاد الرابع أيضا قانون المسئولية الطبية، والذي يمثل أهمية كبيرة في ضبط المنظومة الطبية، لاسيما في ظل تكرار التعدي على الأطباء من ناحية، والأخطاء الطبية من ناحية أخرى.

مصير قانون المسئولية الطبية

وشرعت لجنة الصحة بمجلس النواب، في مناقشة مشروع القانون المقدم من عدد من أعضاء المجلس، إلا أنه تم الإجراء، لذا فمن المتوقع مناقشته في الدور المقبل، نظرا لزيادة المطالبة بإقراره.

الغموض يسيطر على قانوني الإيجار القديم والأحوال الشخصية

بينما يظل الغموض مسيطرا على بعض التشريعات التي تمثل أهمية كبيرة للشارع المصري، وفي مقدمتها تعديل قانون الإيجار القديم والأحوال الشخصية.

ومن الجدير بالذكر، أن الجلسة العامة الأخيرة لمجلس النواب بدور الانعقاد الثالث، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، شهدت إحالة 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.



وتضمنت إحالة مشروع قـانون مقدم من النائب هشام حسين و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما تم إحال مشروع قـانون مقدم من النائبة إيمان عبد القادر و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن إحكام الولاية على المال، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأحال رئيس المجلس، مشروع قـانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية



وتضمنت الإحالات مشروع قانون مقدم من النائبة جيهان البيومي و(60) نائبًا بشأن إنشاء وتنظيم نقابة الجغرافيين، إلى لجنة مشتركة من لجان القوي العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والإعلام والثقافة والآثار.

كما تم إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة نشوي الديب و60)نائبًا بشأن حقوق المسنين، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وتضمنت الإحالات مشروع قـانون مقدم من النائب عاطف المغاوري و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.