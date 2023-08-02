مناصب يجري انتخابها بمجلس النواب في دور الانعقاد الرابع

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في دور الانعقاد الرابع الذي تبدأ أعماله في شهر أكتوبر المقبل، إجراء انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "الرئيس - الوكيلين - أمين السر".

انتخابات اللجان النوعية

واللجان النوعية الـ25 هي الوحيدة التي تشهد انتخابًا، بينما يعاد تشكيل اللجنة العامة للمجلس، والتي تضم الرئيس والوكيلين ورؤساء اللجان بناء على التشكيل الجديد، بالإضافة إلى إعادة تشكيل لجنة القيم، والتي يترأسها رئيس اللجنة التشريعية والدستورية.

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رئيس المجلس والوكيلين يحتفظون بمناصبهم

ويحتفظ رئيس المجلس، والوكيلين بمناصبهم عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بأن انتخابهم يكون لفصل تشريعي كامل.

ترشيحات انتخابات اللجان النوعية

وتنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

التنسيق بين الترشيحات

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

وتنص المادة 40 على: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

فيما تنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

وتنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

كما نصت المادة 43 على أن: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.