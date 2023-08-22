الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طرق تربية طفل قوي الشخصية ويتحمل المسئولية

د.سهام حسن الخبيرة
د.سهام حسن الخبيرة النفسية، فيتو

طرق تربية طفل قوي الشخصية ويتحمل المسؤولية، من الأمور التي تحاول كل أم أن تحققها مع أبنائها، حتى يمكنهم أن يعتمدوا على أنفسهم، ويكونوا قادرين على مواجهة مصاعب وضغوط الحياة، وهناك العديد من الحيل والطرق التربوية التي يجب على الأمهات، أن تلتزم بها خلال رحلتها في تربية الأبناء.

 

طرق تنمية شخصية طفلك 

ثقة الطفل بنفسه

وأكدت الخبيرة النفسية الدكتورة سهام حسن، أن هناك مجموعة من الطرق التربوية التي تعزز ثقة طفلك بنفسه، وتجعله قوي الشخصية قادرا على إدارة حياته بطريقة إيجابية وناجحا في حياته، في السطور التالية.

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احترام خصوصيات طفلك، واسراره، مهما كانت بسيطة وسطحية بالنسبة لك، من الامور الهامة، في تشكيل شخصية الطفل، فحديثك عن أسراره امام الجميع يضعف من شخصيته، ويهز ثقته بنفسه من جهة، كذلك تجعله لا يحترم خصوصيات الاخرين، ولا يحافظ على الأسرار، فلا يتحمل مسؤولية كلمته.

 

من أهم طرق تربية شخصية قوية، ومسؤولة عن قراراتها، هو تقديرك لإمكاناته، وعدم التقليل من إمكانات طفلك مهما كانت محدودة.
فاحذري أن تقللي من قدراته، أو أن تشككي في إمكاناته، أو أن
 

حاولي مشاركة طفلك خصوصياته،  فعندما يعود طفلك من المدرسة احكي له ماذا فعلت في غيابه، ليحكى لك ماذا فعل في يومه الدراسي.، بدلًا من طرح الأسئلة المباشرة، حتى يشعر بحريته.

 

لا ترهقى أعصاب طفلك بالإهمال أو تتركيه يصرخ ويتألم فوق احتماله فاجعليه يشعر بحنانك وعطفك فهو بحاجة لذلك.

 

شعور الطفل بالنقص ومروره بمواقف محبطة، أو بالفشل المتكرر يتضاعف ويزداد عند سوء معاملتك له، وقسوتك معه، أو السخرية منه.

 

حاولي كسب ثقة طفلك، وجعله يتكلم ويشكو ما بداخله، فإذا أتى يوما غاضبا من المدرسة، فعليك عدم إرغامه على الكلام، لكن بهدوء حاولي افتح باب الحوار بشكل غير مباشر، كقولك أنه أحيانا تكون المدرسة مملة، أو المدرسين يثقلون علينا بالأوامر، وغيرها من مفاتيح الكلام التي تجعله يتحدث، وأن تخبريه أنك تحبينه، وتتمني أن تساعديه، فكل هذه الجمل تجعله يتحدث دون خوف.

دعم ثقة طفلك بنفسه

من الضروري أن تعززي إحساسه بذاته، من خلال الافتخار بإنجازاته، ومدحه عندما يتفوق، ولكن دون مبالغة، كذلك احذري أن تلوميه كلما أخطأ، ولكن لتفهميه ما الخطأ الذي وقع فيه، وكيف يمكنه تجنبه وعدم الوقوع فيه ثانية. اغرسي فيه احترام الآخرين، من خلال وضع قواعد يلتزم بها في تعامله مع الآخرين.
 

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